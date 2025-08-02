ئوچېرىك
ئىتالىيە تۈركىيەنىڭ تەرتىپسىز كۆچمەنلەرنى كونترول قىلىشتىكى رولىنى ماختىدى
جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان، مېلونى ۋە دىبەيبە ئادەم ئەتكەسچىلىكى تورلىرىغا قارشى كۈرەش قىلىش، كۆچمەنلەرنىڭ ھەرىكىتىنى باشقۇرۇش ۋە لىۋىيەلىكلەرنىڭ يېتەكچىلىكىدىكى مۇقىملىق مۇساپىسىنى قوللاش ئۈچۈن ئورتاق تەدبىرلەرنى يولغا قويۇش ھەققىدە پۈتۈشتى.
August 2, 2025

ئىتالىيە ئىستانبۇلدا لىۋىيە بىلەن ئۆتكۈزۈلگەن ئۈچ تەرەپ باشلىقلار يىغىنى جەريانىدا، تەرتىپسىز كۆچمەنلەر ھەرىكىتىنى باشقۇرۇشتا تۈركىيە بىلەن بولغان ھەمكارلىقنى ماختاپ، نەتىجىلەرنى «ناھايىتى ياخشى » دەپ ئاتىدى.

جۇمھۇر رەئىس رەجەپ تاييىپ ئەردوغان، ئىتالىيە باش مىنىستىرى جورجىيا مېلونى ۋە لىۋىيە باش مىنىستىرى ئابدۇلھەمىد دىبەيبە ئورتاق خىرىسلارغا قارشى ھەمكارلىق مەسىلىلىرىنى مۇزاكىرە قىلىش ئۈچۈن بىر يەرگە جەم بولدى. باشلىقلار يىغىنىنىڭ ئاساسلىق كۈنتەرتىپى تەرتىپسىز كۆچمەنلەر مەسىلىسى بولدى.

مېلونى «بۇ مەسىلىدە تۈركىيە بىلەن قولغا كەلتۈرۈلگەن مۇكەممەل نەتىجىلەرنى» ماختاپ، تۈركىيە بىلەن بولغان ھەمكارلىق نەتىجىسىدە قولغا كەلتۈرۈلگەن تەجرىبىلەرنى لىۋىيەنىڭ كۆچمەنلەرنى باشقۇرۇش تىرىشچانلىقىنى قوللاش ئۈچۈن ئىشلىتىشكە قىزىقىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.

ئىتالىيە ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ ھەقتە ئېلان قىلغان باياناتىدا مۇنداق دېيىلدى:

 «بۇ نۇقتىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، باش مىنىستىر مېلونى ئادەم ئەتكەسچىلىكى بىلەن شۇغۇللىنىدىغان خەلقئارالىق جىنايەت تورلىرىغا قارشى كۈرەش قىلىش، تەرتىپسىز كۆچمەنلەر ھەرىكىتىنىڭ ئالدىنى ئېلىش خىزمەتلىرىنى كۈچەيتىش ۋە لىۋىيە دۇچ كېلىۋاتقان كۆچمەنلەر بېسىمىنى باشقۇرۇشىغا ياردەم بېرىش ئۈچۈن بىر قاتار تەدبىرلەرنى مۇناسىۋەتلىك تەرەپلەر بىلەن مۇزاكىرە قىلدى.»

رەھبەرلەر يەنە لىۋىيەنىڭ بىرلىكى، مۇستەقىللىقى ۋە سىياسىي مۇقىملىقىغا بولغان ۋەدىلىرىنى قايتا تەكىتلىدى.

مېلونى لىۋىيەلىكلەرنىڭ يېتەكچىلىكىدىكى ۋە بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ قوللىشىدىكى سىياسىي مۇساپىنى قوللايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ، ئىشەنچلىك سايلاملار ئۈچۈن مۇۋاپىق شارائىت يارىتىشنى مەقسەت قىلىدىغانلىقلىرىنى ئېيتتى.

ئۈچ تەرەپ، مەلۇم بىر ۋاقىت جەدۋىلى ئىچىدە تاشلىنىدىغان كونكرېت قەدەملەرنى بېكىتىش ئۈچۈن تېخنىكىلىق سەۋىيەدە سۆھبەتنى قايتىدىن باشلاشقا قوشۇلدى.

تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى جۇمھۇر رەئىسلىك مەھكىمىسى ئۇچۇر – ئالاقە ئىشلىرى ئىدارىسى  ئاقدېڭىزدىكى رايونلۇق خىرىسلارغا، بولۇپمۇ تەرتىپسىز كۆچمەنلەر مەسىلىسىگە قارشى كۈرەشتە ئۈچ تەرەپلىك ھەمكارلىقنىڭ ناھايىتى زور ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى.

