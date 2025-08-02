ئوچېرىك
2 مىنۇت ئوقۇش
ترامپ: لۇلا خالىغان ۋاقىتتا مەن بىلەن تېلېفوندا سۆزلىشەلەيدۇ
بىرازىلىيە پىرېزىدېنتى ئامېرىكا قوشما ئىشتاتلىرىنىڭ ئېمبارگو ۋە تاموژنا باجلىرىنى «قوبۇل قىلغىلى بولمايدىغان» ۋە «ھېچقانداق شەكىلدە ئاقلىغىلى بولمايدىغان» دەپ تەرىپلىگەن بىر پەيتتە، مالىيە مىنىستىرى ترامپنىڭ يېقىنقى باياناتىنى قىزغىن قارشى ئالدى.
/ AP
2 اوت 2025

ئامېرىكا پىرېزىدېنتى دونالد ترامپ بىرازىلىيە پىرېزىدېنتى لۇئىز ئىناسىيۇ لۇلا دا سىلۋانىڭ، ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدىكى تاموژنا باجلىرى ۋە باشقا جىددىيچىلىكلەرنى مۇزاكىرە قىلىش ئۈچۈن خالىغان ۋاقىتتا ئۆزىگە تېلېفون قىلالايدىغانلىقىنى ئېيتتى.

ترامپ جۈمە كۈنى ئاقسارايدا مۇخبىرلارغا ئېلان قىلغان باياناتىدا، «لۇلا مەن بىلەن خالىغان ۋاقىتتا تېلېفوندا سۆزلىشەلەيدۇ» دېدى. ترامپ بىرازىلىيە خەلقىنى ياخشى كۆرىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ، «دۆلەتنى ئىدارە قىلىۋاتقانلارنىڭ خاتا ئىشلارنى قىلىۋاتقانلىقىنى» ئېيتتى.

كېيىن، بىرازىلىيەنىڭ پايتەختى بىرازىلىيەدە مۇخبىرلارغا بايانات بەرگەن بىرازىلىيە مالىيە مىنىستىرى فېرناندو ھەدداد ترامپنىڭ باياناتىنى «ناھايىتى ياخشى بايانات » دەپ تەرىپلىدى ۋە لۇلانىڭمۇ ئوخشاش پىكىردە ئىكەنلىكىگە ئىشىنىدىغانلىقىنى، ئامېرىكا پىرېزىدېنتىنىڭ تېلېفونىنى قىزغىن قارشى ئالىدىغانلىقىنى ئېيتتى.

لۇلا بولسا X ھېسابىدا ئېلان قىلغان باياناتىدا، بىرازىلىيەنىڭ ھەر ۋاقىت دىيالوگقا ئوچۇق ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى، ئەمما ترامپنى ياكى ئۇنىڭ ئىلگىرىكى باياناتلىرىنى بىۋاسىتە تىلغا ئالمىدى.

 ترامپ 2022-يىلدىكى سايلامدا مەغلۇپ بولغاندىن كېيىن، سابىق پىرېزىدېنت ژايىر بولسونارونىڭ ھەربىي - سىياسىي ئۆزگىرىش قىلىشنى پىلانلاش بىلەن ئەيىبلىنىپ سوتلىنىشىغا نارازىلىق بىلدۈرۈپ، كېلەر ھەپتىدىن باشلاپ بىرازىلىيەگە نىسبەتەن بىرنەچچە ئالاھىدە ئەھۋالنىڭ سىرتىدا، %50 لىك تاموژنا بېجىنى يولغا قويدى.

ئامېرىكا قوشما ئىشتاتلىرى يەنە، بولسونارونىڭ دەۋاسىغا مەسئۇل بولغان بىرازىلىيە ئالىي سوت مەھكىمىسىنىڭ بىر سوتچىسىغىمۇ ئېمبارگو يۈرگۈزگەنلىكىنى ئۇقتۇردى.

ترامپنىڭ بۇ ھەپتە بىرازىلىيەگە يۈرگۈزگەن %50 لىك تاموژنا بېجى، بۇ يىل باشقا ھەرقانداق بىر دۆلەتكە يۈرگۈزگەن ئەڭ يۇقىرى سەۋىيەدىكى تاموژنا باج نىسبىتىنىڭ بىرى ھېسابلىنىدۇ. بۇ، ئامېرىكا قوشما ئىشتاتلىرىنىڭ زىيانغا ئۇچرىغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگەن يەرشارى خاراكتېرلىك سودا سىستېمىسىنى قايتىدىن شەكىللەندۈرۈشكە قارىتىلغان تېخىمۇ كەڭ كۆلەملىك ھەرىكەتنىڭ بىر قىسمى دەپ قارالماقتا.

لۇلا ئېمبارگو ۋە تاموژنا باجلىرىنى رەت قىلىپ، بۇلارنى «ھېچقانداق شەكىلدە ئاقلىغىلى بولمايدىغان» ۋە بىرازىلىيەنىڭ ئەدلىيە سىستېمىسىغا «قوبۇل قىلغىلى بولمايدىغان» شەكىلدە ئارىلىشىش دەپ تەرىپلىدى.

مالىيە مىنىستىرى فېرناندو ھەدداد، كېلەر ھەپتە ئامېرىكا مالىيە مىنىستىرى سكوت بېسسېنت بىلەن ئۆتكۈزمەكچى بولغان تور يىغىنىنىڭ، لۇلا بىلەن ترامپ ئوتتۇرىسىدا كەلگۈسىدە ئىشقا ئاشۇرۇلىدىغان باشلىقلار ئۇچرىشىشى ئۈچۈن ئاساس يارىتىپ بېرىدىغانلىقىنى ئېيتتى، ئەمما بۇنداق بىر ئۇچرىشىشنىڭ تەييارلىق خىزمىتى ئىشلەشنى تەقەززا قىلىدىغانلىقىنى ئالاھىدە تەكىتلىدى.

ھەدداد مۇشۇ ھەپتىنىڭ باشلىرىدا ئېلان قىلغان باياناتىدا بولسا، لۇلانىڭمۇ ئۇكرائىنا پىرېزىدېنتى زېلېنسكىيدەك مۇئامىلىگە ئۇچرىماسلىقىغا كاپالەتلىك قىلىشقا ئېھتىياجلىق ئىكەنلىكلىرىنى بىلدۈردى. زېلېنسكىي بۇ يىلنىڭ باشلىرىدا ئاقسارايدىكى سۆھبەتتە ترامپ ۋە مۇئاۋىن پىرېزىدېنت ۋانسنىڭ قاتتىق تەنقىدىگە ئۇچرىغان ئىدى.

