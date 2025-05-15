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五角大楼表示,将在叙利亚保持不超过1,000名美军,这是在美国国会议员访问大马士革之际做出的决定。
五角大楼表示,将在叙利亚保持不超过1,000名美军,这是在美国国会议员访问大马士革之际做出的决定。
华盛顿计划将其在叙利亚东北部的军事力量减少近一半,将部署的军队数量降至未来几个月内不到1,000人,这是五角大楼宣布的。
华盛顿计划将其在叙利亚东北部的军事力量减少近一半,将部署的军队数量降至未来几个月内不到1,000人,这是五角大楼宣布的。
土耳其副总统：自2017年以来,近90万名叙利亚人已自愿返回家园。
土耳其副总统：自2017年以来,近90万名叙利亚人已自愿返回家园。
杰夫德特·耶尔马兹说，自巴沙尔·阿萨德被推翻以来,共有14万5千639名叙利亚人自愿、安全和有尊严地返回家园。
杰夫德特·耶尔马兹说，自巴沙尔·阿萨德被推翻以来,共有14万5千639名叙利亚人自愿、安全和有尊严地返回家园。
黎巴嫩摆脱叙利亚影响的漫长道路
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“隔墙有耳"，对许多黎巴嫩中年人来说，这句令人不寒而栗的话反映了叙利亚政权统治下生活的普遍恐惧。
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“我只想死”：幸存囚犯揭露阿萨德监狱中的酷刑
“我只想死”：幸存囚犯揭露阿萨德监狱中的酷刑
自叙利亚反对派武装一周前推翻阿萨德偏执而残暴的政府以来，数十名前囚犯揭露了叙利亚人民近几十年来所遭受的酷刑。
自叙利亚反对派武装一周前推翻阿萨德偏执而残暴的政府以来，数十名前囚犯揭露了叙利亚人民近几十年来所遭受的酷刑。
五角大楼表示,将在叙利亚保持不超过1,000名美军,这是在美国国会议员访问大马士革之际做出的决定。
五角大楼表示,将在叙利亚保持不超过1,000名美军,这是在美国国会议员访问大马士革之际做出的决定。
华盛顿计划将其在叙利亚东北部的军事力量减少近一半,将部署的军队数量降至未来几个月内不到1,000人,这是五角大楼宣布的。
华盛顿计划将其在叙利亚东北部的军事力量减少近一半,将部署的军队数量降至未来几个月内不到1,000人,这是五角大楼宣布的。
土耳其副总统：自2017年以来,近90万名叙利亚人已自愿返回家园。
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杰夫德特·耶尔马兹说，自巴沙尔·阿萨德被推翻以来,共有14万5千639名叙利亚人自愿、安全和有尊严地返回家园。
杰夫德特·耶尔马兹说，自巴沙尔·阿萨德被推翻以来,共有14万5千639名叙利亚人自愿、安全和有尊严地返回家园。
黎巴嫩摆脱叙利亚影响的漫长道路
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“隔墙有耳"，对许多黎巴嫩中年人来说，这句令人不寒而栗的话反映了叙利亚政权统治下生活的普遍恐惧。
“隔墙有耳"，对许多黎巴嫩中年人来说，这句令人不寒而栗的话反映了叙利亚政权统治下生活的普遍恐惧。
“我只想死”：幸存囚犯揭露阿萨德监狱中的酷刑
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自叙利亚反对派武装一周前推翻阿萨德偏执而残暴的政府以来，数十名前囚犯揭露了叙利亚人民近几十年来所遭受的酷刑。
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