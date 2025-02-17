黎巴嫩正在恢复主权，摆脱数十年来叙利亚的统治和真主党的控制。随着阿萨德政权的倒台，该地区面临着重建信任和民主的新挑战和新机遇。

“隔墙有耳"。对许多黎巴嫩中年人来说，这句令人不寒而栗的话反映了叙利亚政权统治下生活的普遍恐惧。

任意逮捕、政治反对派失踪以及持续的暴力威胁在黎巴嫩国内形成了一种由邻国叙利亚当局强加的恐惧文化。

叙利亚军队于 1976 年 6 月 1 日进入黎巴嫩，声称是作为维和部队介入黎巴嫩内战。然而，他们的存在远远超出了战争结束的时间，叙利亚对黎巴嫩实施了长达近 30 年的重大军事和政治控制。

叙利亚军队把守的检查站遍布黎巴嫩各地，审查制度盛行，叙利亚军队逮捕的对象主要是被监禁的基督教领袖萨米尔-贾贾、流亡的陆军将军米歇尔-奥恩以及的黎波里等逊尼派据点的支持者。

塔伊夫协议

1989 年签署《塔伊夫协议》后，黎巴嫩内战于 1990 年正式结束。尽管该协议旨在实现和平，但却巩固了叙利亚对黎巴嫩的统治。

该协议引入了重要的改革措施，将马龙派总统的权力移交给逊尼派总理，从而确保权力分配更加均衡。它重组了黎巴嫩的宗派政治制度，确保了基督徒和穆斯林之间的平等代表权。协议还规定解除民兵武装，但真主党因声称抵抗以色列占领而被豁免。

协议规定约 14000 名叙利亚军人逐步撤出，但给予他们临时权力。叙利亚借此巩固了对该国的控制。

在以色列占领南部的同时，叙利亚控制了黎巴嫩的其他地区及其经济。战后重建的结果是，在叙利亚当局的指导下，财富在军阀和政治精英之间分配。

拉菲克-哈里里遇刺

在此期间，商人拉菲克-哈里里（Rafik Hariri）曾于 20 世纪 90 年代担任总理，他的目标是将黎巴嫩重建为一个强大、独立的国家，并将其从占领者的枷锁下解放出来。

然而，这一愿景使他与叙利亚发生了冲突。哈里里支持联合国第 1559 号决议，该决议要求所有外国军队撤出黎巴嫩并解除民兵武装，最终导致他被暗杀。

2005 年 2 月 14 日，真主党成员塞利姆·阿雅西 刺杀了哈里里，震惊全国，并引发了要求结束叙利亚霸权的 3 月 14 日运动。2005 年 4 月 26 日，在当地和国际社会的强大压力下，叙利亚军队撤出了黎巴嫩。

并非所有人都以同样的方式庆祝这一胜利时刻。对于一些黎巴嫩人，尤其是在叙利亚统治下长大的黎巴嫩人来说，撤军让他们产生了一种被遗弃的感觉。

在叙利亚驻扎黎巴嫩的近三十年里，许多人从叙利亚提供的稳定和庇护网络中受益。这些网络促进了商业增长、政治联盟和经济机会，但往往有利于那些与叙利亚利益一致的人。

2005 年，真主党迅速填补了叙利亚军队撤离造成的权力真空。真主党最初成立于 1982 年，是反对以色列占领黎巴嫩南部的抵抗运动。

然而，它一直游离于黎巴嫩的正式政治体系之外，直到 1992 年的议会选举才进入政府。这些选举导致了基督教的广泛抵制，其政治领导人被流放或逮捕。

通过参与政治生活，真主党从一个单纯的军事抵抗组织转变为一支重要的政治力量。

叙利亚革命

2004 年至 2013 年间，黎巴嫩发生了一系列针对记者萨米尔-卡西尔（Samir Kasir）和盖布兰-图尼（Gebran Tueny）以及政治家皮埃尔-贾马耶尔（Pierre Jamayel）和穆罕默德-卡塔（Mohamed Catah）的政治暗杀事件。

到 2011 年，叙利亚革命已经开始。3月14日运动与叙利亚反对派团体联合起来，要求巴沙尔-阿萨德政权下台。

在持续的内战期间，200 多万叙利亚难民到黎巴嫩避难。这给该国本已脆弱的基础设施造成了巨大压力。2012 年，在叙利亚政权被削弱期间，真主党在伊朗革命卫队的支持下进行了军事干预，以确保其生存。

这导致黎巴嫩进一步卷入地区冲突，并巩固了真主党在黎巴嫩政治中的主导地位。

黎巴嫩总统

虽然这延长了阿萨德政权的寿命，但 12 年后的 2023 年 10 月 7 日，在哈马斯领导的以色列袭击之后，真主党宣布以 “统一战线 ”的名义支持巴勒斯坦抵抗组织。然而，这一决定以灾难告终。在过去的一年里，以色列的袭击摧毁了真主党的领导层，大大削弱了该组织的影响力。

在这些事态发展的鼓舞下，叙利亚反对派几乎没有遇到任何抵抗就从伊德利卜推进到阿勒颇，最终在本月推翻了阿萨德政权。

黎巴嫩的转折点

这是黎巴嫩的一个历史性转折点。2025 年 1 月 9 日，黎巴嫩准备举行内战结束以来第一次没有叙利亚政治干预的总统选举。

几十年来，黎巴嫩总统往往是在叙利亚批准下选举产生的，甚至违反宪法延长总统任期。即将举行的这次选举象征着主权和民主代表权的胜利。

直面过去

对黎巴嫩人来说，阿萨德政权的垮台不仅意味着政治自由，而且也重新揭开了过去的创伤。数以千计的家庭仍在寻找失踪亲人下落的答案。获释的囚犯揭露了阿萨德政权的残暴，给一些人带来了解脱，但也加深了另一些人的伤痛。

被削弱的真主党

真主党的削弱为黎巴嫩的民主进步铺平了道路。自米歇尔-奥恩的总统任期于 2022 年 10 月结束以来，真主党及其盟友自由爱国运动（Free Patriotic Movement）和阿迈勒运动（Amal Movement）一直阻止选举新总统，从而使政治体系陷入瘫痪。

然而，由于真主党在叙利亚的供应链及其在黎巴嫩的基地崩溃，真主党的军事影响力已大大降低。黎巴嫩境内的亲叙革命力量将这一变化视为削弱真主党对国家机构主导权的契机。

如果叙利亚新领导层能够履行其承诺，那么黎巴嫩与叙利亚的关系就有可能发生历史性的变化。这一过渡时期为黎巴嫩和叙利亚在多年敌对之后重建合作与信任提供了机会。

寻求和平与正义

然而，为了确保持久和平与稳定，需要关注过渡时期的司法和问责制。两国必须建立一个进程，在这一进程中，过去的痛苦不会被遗忘，而是为更加公正和包容的未来奠定基础。