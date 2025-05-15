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PKK的终结:导致这个恐怖组织在数十年的血腥中解体的原因
PKK的终结:导致这个恐怖组织在数十年的血腥中解体的原因
从无人机到外交, 土耳其的多线并进战略已经瓦解了PKK的力量, 结束了其长达数十年的恐怖主义活动 — 不仅仅是通过武力, 而是通过改变了恐怖主义得以生根的条件。
从无人机到外交, 土耳其的多线并进战略已经瓦解了PKK的力量, 结束了其长达数十年的恐怖主义活动 — 不仅仅是通过武力, 而是通过改变了恐怖主义得以生根的条件。
巴基斯坦赞扬埃尔多安在促进南亚和平发挥的作用
巴基斯坦赞扬埃尔多安在促进南亚和平发挥的作用
巴基斯坦总理沙赫巴兹·谢里夫赞扬总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安在与印度发生军事紧张局势后为促进南亚和平所发挥的作用。埃尔多安“大力支持和坚定不移的团结”的声明给沙赫巴兹·谢里夫留下了“深刻”印象。
巴基斯坦总理沙赫巴兹·谢里夫赞扬总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安在与印度发生军事紧张局势后为促进南亚和平所发挥的作用。埃尔多安“大力支持和坚定不移的团结”的声明给沙赫巴兹·谢里夫留下了“深刻”印象。
叙利亚外长：解散PKK将恢复安全、结束暴力
叙利亚外长：解散PKK将恢复安全、结束暴力
叙利亚外交部长阿萨德·哈桑·沙伊巴尼表示：“今天我们重申加强叙利亚、土耳其和约旦之间军事和安全协调的承诺。PKK恐怖组织的解散是恢复地区安全和结束反复暴力的重要一步。”
叙利亚外交部长阿萨德·哈桑·沙伊巴尼表示：“今天我们重申加强叙利亚、土耳其和约旦之间军事和安全协调的承诺。PKK恐怖组织的解散是恢复地区安全和结束反复暴力的重要一步。”
对恐怖主义的历史性打击:PKK宣布解散并放下武器
对恐怖主义的历史性打击:PKK宣布解散并放下武器
正义与发展党发言人奥梅尔·切利克表示，“土耳其无恐怖主义”斗争已进入关键阶段，在总统埃尔多安和民族行动党领导人巴赫切利的领导下，政治共识和民族团结加强了国内阵线。
正义与发展党发言人奥梅尔·切利克表示，“土耳其无恐怖主义”斗争已进入关键阶段，在总统埃尔多安和民族行动党领导人巴赫切利的领导下，政治共识和民族团结加强了国内阵线。
世界媒体聚焦普京-泽连斯基在土耳其的会谈
世界媒体聚焦普京-泽连斯基在土耳其的会谈
俄罗斯总统普京重申基辅当局恢复于2022年底中断的谈判的呼吁。乌克兰总统泽连斯基近日表示，将“在土耳其等待普京”，以便双方进行可能的谈判以结束战争，这一表态引起了国际媒体的广泛关注。
俄罗斯总统普京重申基辅当局恢复于2022年底中断的谈判的呼吁。乌克兰总统泽连斯基近日表示，将“在土耳其等待普京”，以便双方进行可能的谈判以结束战争，这一表态引起了国际媒体的广泛关注。
土耳其在分裂的世界中的外交平衡术
无论是调解人质释放、促进贸易协议,还是创造对话空间,安塔利亚外交论坛都成为全球参与的平台,安卡拉正在将自己定位为一个分裂世界的桥梁。
无论是调解人质释放、促进贸易协议,还是创造对话空间,安塔利亚外交论坛都成为全球参与的平台,安卡拉正在将自己定位为一个分裂世界的桥梁。
土耳其的能源路线图已经准备就绪
土耳其的能源路线图已经准备就绪
为什么地区合作对于打败YPG/PKK的恐怖主义至关重要
为什么地区合作对于打败YPG/PKK的恐怖主义至关重要
埃尔多安访问巴基斯坦:两国深厚友谊再次得到巩固
埃尔多安访问巴基斯坦:两国深厚友谊再次得到巩固
叙利亚学生在土耳其：安卡拉与大马士革之间的桥梁
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土耳其在分裂的世界中的外交平衡术
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无论是调解人质释放、促进贸易协议,还是创造对话空间,安塔利亚外交论坛都成为全球参与的平台,安卡拉正在将自己定位为一个分裂世界的桥梁。
无论是调解人质释放、促进贸易协议,还是创造对话空间,安塔利亚外交论坛都成为全球参与的平台,安卡拉正在将自己定位为一个分裂世界的桥梁。
土耳其的能源路线图已经准备就绪
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为什么地区合作对于打败YPG/PKK的恐怖主义至关重要
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埃尔多安访问巴基斯坦:两国深厚友谊再次得到巩固
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叙利亚学生在土耳其：安卡拉与大马士革之间的桥梁
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PKK的终结:导致这个恐怖组织在数十年的血腥中解体的原因
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从无人机到外交, 土耳其的多线并进战略已经瓦解了PKK的力量, 结束了其长达数十年的恐怖主义活动 — 不仅仅是通过武力, 而是通过改变了恐怖主义得以生根的条件。
从无人机到外交, 土耳其的多线并进战略已经瓦解了PKK的力量, 结束了其长达数十年的恐怖主义活动 — 不仅仅是通过武力, 而是通过改变了恐怖主义得以生根的条件。
巴基斯坦赞扬埃尔多安在促进南亚和平发挥的作用
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巴基斯坦总理沙赫巴兹·谢里夫赞扬总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安在与印度发生军事紧张局势后为促进南亚和平所发挥的作用。埃尔多安“大力支持和坚定不移的团结”的声明给沙赫巴兹·谢里夫留下了“深刻”印象。
巴基斯坦总理沙赫巴兹·谢里夫赞扬总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安在与印度发生军事紧张局势后为促进南亚和平所发挥的作用。埃尔多安“大力支持和坚定不移的团结”的声明给沙赫巴兹·谢里夫留下了“深刻”印象。
叙利亚外长：解散PKK将恢复安全、结束暴力
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叙利亚外交部长阿萨德·哈桑·沙伊巴尼表示：“今天我们重申加强叙利亚、土耳其和约旦之间军事和安全协调的承诺。PKK恐怖组织的解散是恢复地区安全和结束反复暴力的重要一步。”
叙利亚外交部长阿萨德·哈桑·沙伊巴尼表示：“今天我们重申加强叙利亚、土耳其和约旦之间军事和安全协调的承诺。PKK恐怖组织的解散是恢复地区安全和结束反复暴力的重要一步。”
观点
土耳其在分裂的世界中的外交平衡术
无论是调解人质释放、促进贸易协议,还是创造对话空间,安塔利亚外交论坛都成为全球参与的平台,安卡拉正在将自己定位为一个分裂世界的桥梁。
无论是调解人质释放、促进贸易协议,还是创造对话空间,安塔利亚外交论坛都成为全球参与的平台,安卡拉正在将自己定位为一个分裂世界的桥梁。
土耳其的能源路线图已经准备就绪
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为什么地区合作对于打败YPG/PKK的恐怖主义至关重要
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埃尔多安访问巴基斯坦:两国深厚友谊再次得到巩固
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叙利亚学生在土耳其：安卡拉与大马士革之间的桥梁
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土耳其在分裂的世界中的外交平衡术
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无论是调解人质释放、促进贸易协议,还是创造对话空间,安塔利亚外交论坛都成为全球参与的平台,安卡拉正在将自己定位为一个分裂世界的桥梁。
无论是调解人质释放、促进贸易协议,还是创造对话空间,安塔利亚外交论坛都成为全球参与的平台,安卡拉正在将自己定位为一个分裂世界的桥梁。
土耳其的能源路线图已经准备就绪
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埃尔多安访问巴基斯坦:两国深厚友谊再次得到巩固
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叙利亚学生在土耳其：安卡拉与大马士革之间的桥梁
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对恐怖主义的历史性打击:PKK宣布解散并放下武器
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正义与发展党发言人奥梅尔·切利克表示，“土耳其无恐怖主义”斗争已进入关键阶段，在总统埃尔多安和民族行动党领导人巴赫切利的领导下，政治共识和民族团结加强了国内阵线。
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世界媒体聚焦普京-泽连斯基在土耳其的会谈
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俄罗斯总统普京重申基辅当局恢复于2022年底中断的谈判的呼吁。乌克兰总统泽连斯基近日表示，将“在土耳其等待普京”，以便双方进行可能的谈判以结束战争，这一表态引起了国际媒体的广泛关注。
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