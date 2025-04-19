美国国防部表示，美国将在未来几个月内将驻叙利亚的军队数量减少一半，降至不到1000人。

与此同时，两名共和党国会议员与叙利亚官员在大马士革举行了会谈。

五角大楼发言人肖恩·帕内尔周五在一份声明中表示：“今天，国防部长指示将美国驻叙利亚的部队整合到选定地点。” 但他并未具体说明这些地点。

帕内尔补充道：“这一有计划且基于条件的过程将在未来几个月内将美国在叙利亚的军事存在减少到不到1000人。”

他还表示：“在这一整合过程中，根据特朗普总统通过实力实现和平的承诺，美国中央司令部将继续准备对叙利亚境内的（达伊沙）残余势力发动打击。”

美国在叙利亚的撤军行动

多年来，美国一直在叙利亚部署军队，作为国际社会打击达伊沙的努力的一部分。达伊沙在叙利亚内战的混乱中日益猖獗，占领了叙利亚和邻国伊拉克的大量领土。

然而，达伊沙在这两个国家都遭受了重大失败。

与此同时，两名美国国会议员周五抵达大马士革，与叙利亚官员会面。这是自巴沙尔·阿萨德于12月下台以来，美国议员首次访问这个饱受战争摧残的国家。

这两位议员分别是来自佛罗里达州的科里·米尔斯和来自印第安纳州的马林·斯图兹曼。米尔斯是众议院外交事务和武装部队委员会的成员，两人均为特朗普总统所属的共和党成员。

据代表团的一名成员透露，米尔斯周五晚上会见了叙利亚总统艾哈迈德·阿尔沙拉，双方进行了90分钟的会谈，讨论了美国制裁和伊朗问题。

消息人士称，斯图兹曼计划于周六与阿尔沙拉会面。

当被问及与仍受美国制裁的领导人会面的原因时，斯图兹曼提到了特朗普政府与伊朗和朝鲜领导人接触的例子。

他说：“我们不应该害怕与任何人对话。” 他还表示，他很想了解叙利亚将如何处理外国战斗人员，并包容地治理这个多元化的国家。