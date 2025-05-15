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政治土耳其文化特写观点
联合国呼吁利比亚冲突双方"立即无条件"停火
利比亚媒体表示, 由于冲突, 米蒂加机场的航班已被暂停, 而教育部也暂停了首都学校的课程。
联合国呼吁利比亚冲突双方"立即无条件"停火
巴基斯坦遣返印度边防人员
上个月,印度边境安全部队的一名士兵越境进入巴基斯坦领土。
巴基斯坦遣返印度边防人员
特朗普会见叙利亚新领导人沙拉
美国总统特朗普还要求沙拉对叙利亚境内的达伊沙拘留中心负责，这些拘留中心目前由恐怖组织 PKK/YPG 控制。
特朗普会见叙利亚新领导人沙拉
PKK的终结:导致这个恐怖组织在数十年的血腥中解体的原因
PKK的终结:导致这个恐怖组织在数十年的血腥中解体的原因
从无人机到外交, 土耳其的多线并进战略已经瓦解了PKK的力量, 结束了其长达数十年的恐怖主义活动 — 不仅仅是通过武力, 而是通过改变了恐怖主义得以生根的条件。
印巴发生二战以来最大规模的空战 125架战机参与
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全球军队将分析克什米尔空战
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巴基斯坦赞扬埃尔多安在促进南亚和平发挥的作用
巴基斯坦总理沙赫巴兹·谢里夫赞扬总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安在与印度发生军事紧张局势后为促进南亚和平所发挥的作用。埃尔多安“大力支持和坚定不移的团结”的声明给沙赫巴兹·谢里夫留下了“深刻”印象。
巴基斯坦赞扬埃尔多安在促进南亚和平发挥的作用
观点/评论
opinion
土耳其在分裂的世界中的外交平衡术
无论是调解人质释放、促进贸易协议,还是创造对话空间,安塔利亚外交论坛都成为全球参与的平台,安卡拉正在将自己定位为一个分裂世界的桥梁。
当恐怖袭击铁路：火车劫持事件显示巴基斯坦恐怖主义危机加深
从“猴痘”到“M痘”：疾病命名中的种族主义黑暗历史
加沙之眼：阿拉卡德讲述巴勒斯坦种族灭绝
土耳其的能源路线图已经准备就绪
澳大利亚面临严重的类鼻疽暴发, 死亡人数激增
昆士兰北部报告出现土壤传播疾病类鼻疽的激增, 2025年年初至今已确认31人死亡。
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特朗普将在访问卡塔尔前会见叙利亚总统艾哈迈德·沙拉
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特朗普表示，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼和土耳其总统埃尔多安鼓励他采取这一举措。
美国和中国暂停贸易战,关税削减协议生效
市场在美中达成贸易休战、减免关税、缓解即时担忧后呈现出喜忧参半的反应。
中国和哥伦比亚通过"一带一路"协议深化关系
随着哥伦比亚加入“一带一路”倡议，中国承诺提供92亿美元贷款，重塑拉丁美洲的区域平衡。
美国要求印度和巴基斯坦维持"和平缔造者"特朗普促成的停火协议
美国国务院呼吁印度和巴基斯坦双方遵守停火协议,呼应了特朗普总统呼吁和平的呼吁。特朗普提出调解克什米尔争议,敦促两国宿敌"和睦相处",寻求和解。
利比亚总理：的黎波里武装冲突已停止
美国总统特朗普开启海湾之行，旨在沙特达成多项协议
中国旨在与拉丁美洲结成阵线，以抗衡特朗普的贸易战
巴基斯坦军队称上周与印度的冲突造成 40 名平民和 11 名士兵死亡
特朗普开启海湾之行
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对恐怖主义的历史性打击:PKK宣布解散并放下武器
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内塔尼亚胡：美哈会谈后美国应停止军事援助
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孟加拉国遭雷击：超过13人死亡
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尼日利亚贝努埃州发生袭击事件,至少23人丧生
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以色列裔美国俘虏伊丹·亚历山大获释
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巴勒斯坦记者哈桑·埃斯莱耶在以色列袭击中丧生
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巴勒斯坦渔民遭以色列开火袭击受伤
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极右印度教徒因店名问题打砸印度人开的面包店，要求店主更改店名
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每日简报|2025年5月13日
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