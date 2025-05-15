PKK的终结:导致这个恐怖组织在数十年的血腥中解体的原因PKK的终结:导致这个恐怖组织在数十年的血腥中解体的原因
从无人机到外交, 土耳其的多线并进战略已经瓦解了PKK的力量, 结束了其长达数十年的恐怖主义活动 — 不仅仅是通过武力, 而是通过改变了恐怖主义得以生根的条件。从无人机到外交, 土耳其的多线并进战略已经瓦解了PKK的力量, 结束了其长达数十年的恐怖主义活动 — 不仅仅是通过武力, 而是通过改变了恐怖主义得以生根的条件。
观点/评论
土耳其在分裂的世界中的外交平衡术
无论是调解人质释放、促进贸易协议,还是创造对话空间,安塔利亚外交论坛都成为全球参与的平台,安卡拉正在将自己定位为一个分裂世界的桥梁。无论是调解人质释放、促进贸易协议,还是创造对话空间,安塔利亚外交论坛都成为全球参与的平台,安卡拉正在将自己定位为一个分裂世界的桥梁。
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