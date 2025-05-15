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政治
联合国呼吁利比亚冲突双方"立即无条件"停火
利比亚媒体表示, 由于冲突, 米蒂加机场的航班已被暂停, 而教育部也暂停了首都学校的课程。
联合国呼吁利比亚冲突双方"立即无条件"停火
巴基斯坦遣返印度边防人员
上个月,印度边境安全部队的一名士兵越境进入巴基斯坦领土。
巴基斯坦遣返印度边防人员
特朗普会见叙利亚新领导人沙拉
美国总统特朗普还要求沙拉对叙利亚境内的达伊沙拘留中心负责，这些拘留中心目前由恐怖组织 PKK/YPG 控制。
特朗普会见叙利亚新领导人沙拉
观点
opinion
特朗普将在访问卡塔尔前会见叙利亚总统艾哈迈德·沙拉
特朗普表示，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼和土耳其总统埃尔多安鼓励他采取这一举措。
利比亚总理：的黎波里武装冲突已停止
美国总统特朗普开启海湾之行，旨在沙特达成多项协议
中国旨在与拉丁美洲结成阵线，以抗衡特朗普的贸易战
巴基斯坦军队称上周与印度的冲突造成 40 名平民和 11 名士兵死亡
澳大利亚面临严重的类鼻疽暴发, 死亡人数激增
昆士兰北部报告出现土壤传播疾病类鼻疽的激增, 2025年年初至今已确认31人死亡。
澳大利亚面临严重的类鼻疽暴发, 死亡人数激增
美国要求印度和巴基斯坦维持"和平缔造者"特朗普促成的停火协议
美国国务院呼吁印度和巴基斯坦双方遵守停火协议,呼应了特朗普总统呼吁和平的呼吁。特朗普提出调解克什米尔争议,敦促两国宿敌"和睦相处",寻求和解。
美国要求印度和巴基斯坦维持"和平缔造者"特朗普促成的停火协议
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