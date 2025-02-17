拘留加齐·穆罕默德·穆罕默德的叙利亚军事情报官员告诉他忘记自己的名字和身份。

他们拿走了他的证件并告诉他，“你现在是 3006 号。”

穆罕默德在阿萨德政权的监狱里度过了五个半月，体重减轻了 40 公斤（88 磅），并且一直面临被处决的威胁。

自反对派武装从一周前推翻了阿萨德偏执而残暴的政府以来，数十名像穆罕默德这样的前囚犯揭露了叙利亚人民近几十年来所遭受的酷刑。穆罕默德，一个瘦削的男子，靠在叙利亚西北部阿勒颇附近萨尔马达的一个炉子前的垫子上，已经不像以前那样了。

这位 39 岁的男子发誓说，他从未参与叙利亚的政治，他只是一个普通的商人，努力与他的兄弟们维持生计。

在前往大马士革进行短暂的商务旅行时，他被捕，并被带入了人间地狱。

蓄着短须、黑发被剪短的穆罕默德说道，“总会有一个时刻，你会失去所有希望。”

“到了最后，我只想死去，等待着他们处决我们的那一刻。我几乎感到高兴，因为那意味着我的痛苦终于要结束了。”

当他访问叙利亚首都时，将他抓捕的是阿萨德政权无所不在的情报机构“穆哈巴拉特”（Mukhabarat），他们既是耳目，也是刽子手。

他们将他的双手反绑在身后，并与一位医生朋友一起带走。

穆罕默德说道：“那是五个半月前的事了。”

他不知道自己为什么被捕，但他猜测，可能是因为自己来自西北部的伊德利卜省。叙利亚反对派武装曾以闪电般的速度向南推进，迫使阿萨德在12月8日逃离该地。

穆罕默德双手被铐、眼睛被蒙住，被带往大马士革马泽（Mazzeh）地区的一处拘留中心。该地区驻有各国大使馆、联合国办事处和安全机构。

他们将他带入一栋建筑的深处，便开始殴打他。

手腕被吊起来

最初的几天里，穆罕默德被吊在牢房高处的一根横杆上，双手被铐，脚无法触地。后来，他们才将他放低一些，让他的脚勉强能够触地。

穆罕默德遭受殴打，几乎没有食物可吃，他唯一的接触对象是狱警。

他说：“他们让我承认我的兄弟加入了叛军。”

“说实话，我告诉了他们他们想听到的话，尽管我的兄弟是一名商人，在萨尔马达经营一家慈善组织。他说，他听到被折磨的妇女和儿童在亲人面前惨叫，以逼迫他们认罪。”

大约一个月后，穆罕默德被移交给军事情报部门。那些人告诉他，从今以后，他只是一个编号。

他被扔进了一间狭窄的牢房，约两米长，大约相当于一个成年男子的身高，宽约1.2米。唯一的光源是头顶上的天窗。

牢房里没有电，也没有水。他说，每当需要上厕所时，狱卒都会逼迫他赤身裸体、弯腰驼背地去，眼睛盯着地板。

他们嘲笑他，说他即将被处决。

“你的喉咙会像羊一样被割开。还是你更愿意被倒吊？又或者，被钉在木桩上？”

临近最后的时候，穆罕默德对外界的一切一无所知。他不知道，阿萨德的军队遗弃了坦克和其他装备，反对派武装已从北方迅速推进了11天。

“他变了”

穆罕默德说道：“有一天晚上，他们把我们带出牢房，让我们在走廊里排成一排，把我们绑在一起。两排共14名囚犯。这是我们第一次看到彼此，我们都以为自己要死了。”

他们在走廊里站了大约一个小时，随后被随机推回各自的牢房。

穆罕默德说：“我告诉他们我病了，需要上厕所，但没有人理会。”

“后来，我们听到了直升机起降的声音，我猜是来接那些官员的。”

几个小时后，牢房的门被撞开，反对派武装闯入，将他们解救出来。

“我看到那些战士出现了。我以为自己在做梦。”

穆罕默德讲述自己的经历时，75岁的母亲坐在他身旁，抚弄着他的外套，从未将目光从他身上移开。

没有人告诉她，她的儿子被捕了。他只是凭空消失了。国际红十字会表示，在叙利亚，他们已经记录了超过35000起失踪案件。

与许多人不同，穆罕默德是幸运的，他回来了。

穆罕默德母亲法蒂玛·阿卜杜勒·加尼（Fatima Abd al-Ghany）说道：“但他变了。”

“当我看着他时，感觉他不像是我的儿子了。”

尽管穆罕默德否认，但母亲知道他夜夜被噩梦困扰。

穆罕默德说：“我希望他们被绳之以法。” 他确信自己能够认出其中三名施暴者。