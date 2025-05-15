当恐怖袭击铁路：火车劫持事件显示巴基斯坦恐怖主义危机加深 当恐怖袭击铁路：火车劫持事件显示巴基斯坦恐怖主义危机加深

巴基斯坦面临着一个复杂的叛乱、地区紧张局势和内部分裂的网络，分裂主义恐怖分子在俾路支省加大了攻击力度，威胁着该国的稳定。

巴基斯坦面临着一个复杂的叛乱、地区紧张局势和内部分裂的网络，分裂主义恐怖分子在俾路支省加大了攻击力度，威胁着该国的稳定。