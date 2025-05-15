PKK的终结:导致这个恐怖组织在数十年的血腥中解体的原因 PKK的终结:导致这个恐怖组织在数十年的血腥中解体的原因

从无人机到外交, 土耳其的多线并进战略已经瓦解了PKK的力量, 结束了其长达数十年的恐怖主义活动 — 不仅仅是通过武力, 而是通过改变了恐怖主义得以生根的条件。 从无人机到外交, 土耳其的多线并进战略已经瓦解了PKK的力量, 结束了其长达数十年的恐怖主义活动 — 不仅仅是通过武力, 而是通过改变了恐怖主义得以生根的条件。