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微软宣布关闭 Skype 是否提醒我们科技从不等待任何人?
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在智能手机主导我们生活之前曾经连接数百万人视频通话的服务已停止运营, 那么，为什么这些改变了我们交流方式的平台如今却难以生存呢？
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谁是教皇利奥十四世?
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罗伯特·弗朗西斯·普雷沃斯特 (Robert Francis Prevost) 是一位出生于芝加哥的红衣主教，在秘鲁有着深厚的传教根基, 成为首位美国教皇, 为教廷带来领导力和作为桥梁建设者的声誉。
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奥斯曼·哈姆迪·贝伊的一幅画作在伦敦拍卖会上以100万英镑的价格成交
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1881年的杰作《准备咖啡》成为最高拍品,标志着奥斯曼艺术在全球舞台上迎来了历史性时刻。
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埃尔多安在欧足联伊斯坦布尔办事处开幕式上发表讲话
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埃尔多安总统在仪式上表示，土耳其愿意举办全球性体育赛事。
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菲律宾总统马科斯签署伊斯兰教丧葬法
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菲律宾总统费迪南德·马科斯签署了一项法律，要求必须按照伊斯兰习俗妥善、迅速地安葬菲律宾穆斯林的遗体。因未支付医院或丧葬费用和任何其他原因拒绝归还穆斯林遗体的任何人均将受到法律惩罚。
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马可·奥勒留雕像时隔65年回归土耳其
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这座雕像于 20 世纪 60 年代被盗，目前将继续在克利夫兰博物馆展出，直到 7 月归还土耳其。
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从“猴痘”到“M痘”：疾病命名中的种族主义黑暗历史
近年来，公共卫生专家在用地理位置、人群甚至动物来命名疾病时变得更加谨慎。
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伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
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土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
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文化盗窃：奢侈时尚挪用本土设计
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随着时间的推移，宝莱坞对穆斯林的描绘已经从好变得丑陋。
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从“猴痘”到“M痘”：疾病命名中的种族主义黑暗历史
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近年来，公共卫生专家在用地理位置、人群甚至动物来命名疾病时变得更加谨慎。
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伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
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文化盗窃：奢侈时尚挪用本土设计
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随着时间的推移，宝莱坞对穆斯林的描绘已经从好变得丑陋。
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谁是教皇利奥十四世?
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罗伯特·弗朗西斯·普雷沃斯特 (Robert Francis Prevost) 是一位出生于芝加哥的红衣主教，在秘鲁有着深厚的传教根基, 成为首位美国教皇, 为教廷带来领导力和作为桥梁建设者的声誉。
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奥斯曼·哈姆迪·贝伊的一幅画作在伦敦拍卖会上以100万英镑的价格成交
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1881年的杰作《准备咖啡》成为最高拍品,标志着奥斯曼艺术在全球舞台上迎来了历史性时刻。
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观点
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随着时间的推移，宝莱坞对穆斯林的描绘已经从好变得丑陋。
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菲律宾总统马科斯签署伊斯兰教丧葬法
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马可·奥勒留雕像时隔65年回归土耳其
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