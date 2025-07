Arsenal walikamilisha usajili wao wa fowadi wa Chelsea Noni Madueke kwa mkataba wenye thamani ya pauni milioni 48 ($65 milioni) siku ya Ijumaa.

Madueke alikubali kandarasi ya miaka mitano na The Gunners alipokuwa akihamia Uwanja wa Emirates licha ya malalamiko kutoka kwa mashabiki wa Arsenal.

Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 23 atatoa ushindani kwa Bukayo Saka na Gabriel Martinelli pembeni mwa Mikel Arteta.

Mabadiliko ya Madueke kwenda upande wa pili wa London, ambayo hatimaye yanaweza kuzidi pauni milioni 52 kutokana na nyongeza zinazohusiana na utendaji, yamezua ukosoaji kutoka kwa wafuasi ambao wanaamini kuwa hafai bei hiyo.

Michoro kuharibiwa

Ombi lililoandikwa 'No to Madueke' limepata zaidi ya saini 5,000 kutoka kwa mashabiki wa Arsenal, huku picha za ukutani nje ya Emirates zikiharibiwa kwa maandishi 'Arteta out'.

Madueke aliondoka Chelsea katika mechi ya kutwaa Kombe la Dunia la Klabu nchini Marekani Ijumaa iliyopita ili kufanyiwa vipimo vya afya katika klabu ya Arsenal na kukamilisha dili hilo.

"Noni ni mchezaji chipukizi anayesisimua na mwenye nguvu, huku uchezaji wake na idadi katika misimu ya hivi majuzi zikiwa za ubora wa juu mara kwa mara. Ni mmoja wa wachezaji wa mbele wenye vipaji vingi kwenye Ligi Kuu," Arteta alisema.

"Akiwa na umri wa miaka 23 pekee, Noni tayari ana uzoefu wa klabu na soka ya kimataifa, na anaijua Ligi Kuu vizuri sana. Baada ya kuona ubora wa kiwango cha Noni katika misimu ya hivi karibuni, tunafurahi sana kujiunga nasi.

‘Rudi nyumbani’

"Noni anajiunga na kundi letu na wachezaji wenzake wanaowafahamu England na wachezaji wengine anaowafahamu. Atafanywa kujisikia yuko nyumbani mara moja. Kuwasili kwake kutaboresha sana kikosi chetu. Sote tuna furaha kuwa naye hapa."

Madueke, ambaye alilelewa kaskazini mwa London aliongeza: "Nina furaha sana na ninajivunia, kwa hiyo ni wakati mzuri kwangu. Ni vizuri kurudi nyumbani, kuwa na mama yangu, baba yangu. Najua mama yangu ananikosa nyumbani!

"Tayari ni timu kubwa yenye utambulisho wazi na siwezi kusubiri kuleta mtindo wangu kwenye timu na kujaribu kuwasaidia wavulana kadri niwezavyo kuchukua hatua inayofuata."

"Nataka kushinda mashindano yote tuliyomo. Ninahisi kama hakika tunaweza kufanya hivyo."

Madueke aliifungia Chelsea mara 11 katika michuano yote msimu uliopita, na kufikisha jumla ya mabao 20 katika mechi 90 alizocheza kwenye mashindano yote akiwa na The Blues.

Wasajili wapya

Aliisaidia Chelsea kufuzu kwa Ligi ya Mabingwa na kushinda Ligi ya Mikutano ya UEFA muhula uliopita, pamoja na kucheza mechi zake za kwanza England.

Madueke, ambaye alijiunga na Chelsea kutoka PSV Eindhoven kwa pauni milioni 30 mwaka 2023, ndiye mchezaji aliyesajiliwa hivi karibuni zaidi na Arsenal baada ya kuwasili kwa viungo Martin Zubimendi na Christian Norgaard na kipa Kepa Arrizabalaga.

Anapandisha matumizi ya Arsenal hadi sasa kuwa karibu pauni milioni 120, huku uhamisho wa beki wa Valencia, Cristhian Mosquera, wa pauni milioni 13 ukitarajiwa kukamilishwa hivi karibuni.

Arsenal pia wamesalia na matumaini ya kumsajili mshambuliaji wa Sporting Lisbon Viktor Gyokeres.

Madueke ataungana na wachezaji wenzake wapya wa Arsenal mapema Agosti baada ya ziara yao ya kujiandaa na msimu mpya huko Singapore na Hong Kong.