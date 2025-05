Mwanamuziki wa Reggae Cocoa Tea afariki dunia

Cocoa Tea, ambaye amefariki akiwa na umri wa miaka 65, atakumbukwa kwa nyimbo zake maarufu kama vile 18 and Over (Young Lover) na Hurry Up and Come. Cocoa Tea, ambaye amefariki akiwa na umri wa miaka 65, atakumbukwa kwa nyimbo zake maarufu kama vile 18 and Over (Young Lover) na Hurry Up and Come.