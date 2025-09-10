Israel telah menunjukkan "perilaku negara pemberontak" dengan menargetkan pemimpin Hamas di Qatar dalam eskalasi besar, sekali lagi mendorong kawasan yang sudah tidak stabil ini ke dalam potensi kekacauan.
Serangan siang hari terhadap sebuah gedung perumahan di Doha dilaporkan menewaskan beberapa anggota Hamas, meskipun tim kelompok Palestina yang sedang bernegosiasi untuk gencatan senjata guna mengakhiri perang di Gaza dilaporkan selamat.
Sejak 7 Oktober 2023, Israel telah menyerang setidaknya enam negara di Timur Tengah: Palestina, Lebanon, Iran, Yaman, Suriah, dan Qatar.
Di bawah dukungan terus-menerus dari pemerintahan Trump, negara Zionis tersebut menjadi semakin agresif, bergerak untuk mencaplok Tepi Barat yang diduduki, mengirim pasukan darat ke selatan Suriah, dan secara terbuka campur tangan dalam urusan internal negara tersebut, serta membunuh perdana menteri dan menteri pemerintahan Yaman yang dipimpin Houthi.
Dr. Mahjoob Zweiri, seorang peneliti senior non-residen di Middle East Council on Global Affairs yang berbasis di Doha, mengatakan kepada TRT World bahwa pelanggaran terang-terangan Israel terhadap norma internasional dengan menyerang ibu kota Qatar dan negara-negara mayoritas Muslim lainnya di Timur Tengah adalah tindakan negara nakal.
Zweiri menyebut serangan terhadap Doha sebagai "agresi barbar", menambahkan bahwa "Israel tidak bertindak seperti negara, tetapi seperti geng."
Meskipun agresi Israel meningkat, tidak ada tekanan internasional yang nyata terhadap pemerintahan Netanyahu untuk menghentikan kampanye genosida terhadap Palestina yang telah menewaskan hampir 64.000 orang, selain serangan terhadap negara-negara Timur Tengah lainnya.
Hamas telah lama menjadi tuan rumah di Qatar, yang telah memainkan peran penting dalam mediasi gencatan senjata dan pembebasan sandera antara kelompok perlawanan Palestina dan Israel sejak Oktober 2023.
Selain sikap "geng"-nya, menurut Zweiri, agresivitas Israel juga berakar pada "kegagalan pemerintahan Netanyahu dalam mencapai tujuan perang mereka" di Gaza dan wilayah Palestina lainnya.
Kelompok perlawanan Palestina, termasuk Hamas, terus menyerang pasukan Israel di Gaza dan kota-kota lainnya, kata akademisi yang berbasis di Doha tersebut. Selain itu, meskipun kehilangan pejabat tinggi, Houthi Yaman terus menargetkan kota-kota Israel.
Menggagalkan perdamaian
Zweiri juga menyoroti fakta bahwa Israel menyerang Qatar di tengah negosiasi gencatan senjata, yang menunjukkan niatnya untuk menggagalkan upaya perdamaian. "Tidak diragukan lagi Netanyahu tidak ingin mengakhiri perang," katanya.
Hal ini juga disoroti oleh kementerian luar negeri Turkiye. "Penargetan tim negosiasi Hamas saat negosiasi gencatan senjata sedang berlangsung menunjukkan bahwa Israel bertujuan untuk memperpanjang perang, bukan mencapai perdamaian," kata pernyataan kementerian luar negeri tersebut.
Israel juga sebelumnya menyerang Iran selama negosiasi penting kesepakatan nuklir Teheran dengan pemerintahan Trump, yang akhirnya menggagalkan seluruh upaya tersebut.
Kementerian luar negeri Turkiye juga mengatakan bahwa serangan terbaru menunjukkan kebijakan "ekspansionis" pemerintah Netanyahu di kawasan tersebut dan adopsi terorisme sebagai kebijakan negara. Beberapa menteri kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu secara terbuka membela tujuan ekspansionis negara tersebut, menyerukan realisasi "Israel Raya."
Apakah AS mengizinkan serangan ini?
Luciano Zaccara, seorang pakar Timur Tengah dan Teluk yang berbasis di Doha, menunjukkan fakta bahwa keberadaan pangkalan Amerika tidak sebelumnya berfungsi untuk melindungi Qatar dari serangan Iran, yang merupakan musuh AS dan Israel. Dan sekarang keberadaan pangkalan AS di Doha juga tidak membantu mencegah serangan dari Israel, sekutu AS, katanya.
"Hal yang paling paradoks adalah bahwa setidaknya Iran memberi tahu Qatar dan AS sebelum serangan itu terjadi sehingga ada persiapan untuk itu," kata Zaccara kepada TRT World.
Sementara serangan Israel terhadap Doha dilakukan tanpa pemberitahuan apa pun kepada Qatar, AS diberitahu oleh Israel, menurut Gedung Putih.
"Jika Washington memberikan lampu hijau untuk melakukannya, berarti Amerika Serikat mengizinkan serangan terhadap satu sekutu oleh sekutu lainnya," kata Zaccara.
Namun, pernyataan AS yang lebih baru mengindikasikan bahwa tindakan Israel mungkin bahkan mengganggu perhitungan AS.
"Menyerang secara sepihak di dalam Qatar, sebuah negara berdaulat, sekutu dekat Amerika Serikat, yang bekerja sangat keras dan mengambil risiko besar bersama kami untuk menengahi perdamaian, tidak memajukan tujuan Israel atau Amerika," kata pernyataan Gedung Putih.
Apa yang bisa dilakukan Qatar?
Qatar mengutuk serangan Israel, menggambarkannya sebagai tindakan "pengecut" yang "menargetkan gedung-gedung perumahan yang menampung beberapa anggota biro politik Hamas" di Doha, menurut pernyataan di X dari juru bicara kementerian luar negeri negara tersebut, Majed al-Ansari.
Qatar akan membawa masalah ini ke dewan keamanan tertinggi mereka untuk membahas tanggapan terhadap serangan Israel, kata Zweiri.
Seperti selama blokade Teluk terhadap Qatar, Doha akan menghubungi Turkiye, salah satu kekuatan militer regional terkuat, untuk mendapatkan saran dan bantuan dari Ankara, kata akademisi tersebut.
"Saya memperkirakan koordinasi serius antara kedua negara. Jangan lupa bahwa Israel menyerang Suriah kemarin" di mana pemerintah baru pasca-Assad di Suriah dan Ankara bekerja sama untuk meningkatkan aparatur keamanan negara Timur Tengah tersebut, menurut Zweiri.
Kementerian Luar Negeri Turkiye menyatakan bahwa Ankara "berpihak pada Qatar melawan serangan tercela ini yang menargetkan kedaulatan dan keamanannya," menambahkan bahwa Turkiye mengulangi seruannya kepada komunitas internasional untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya yang sedang berlangsung di Palestina dan kawasan tersebut.