Israel telah menunjukkan "perilaku negara pemberontak" dengan menargetkan pemimpin Hamas di Qatar dalam eskalasi besar, sekali lagi mendorong kawasan yang sudah tidak stabil ini ke dalam potensi kekacauan.

Serangan siang hari terhadap sebuah gedung perumahan di Doha dilaporkan menewaskan beberapa anggota Hamas, meskipun tim kelompok Palestina yang sedang bernegosiasi untuk gencatan senjata guna mengakhiri perang di Gaza dilaporkan selamat.

Sejak 7 Oktober 2023, Israel telah menyerang setidaknya enam negara di Timur Tengah: Palestina, Lebanon, Iran, Yaman, Suriah, dan Qatar.

Di bawah dukungan terus-menerus dari pemerintahan Trump, negara Zionis tersebut menjadi semakin agresif, bergerak untuk mencaplok Tepi Barat yang diduduki, mengirim pasukan darat ke selatan Suriah, dan secara terbuka campur tangan dalam urusan internal negara tersebut, serta membunuh perdana menteri dan menteri pemerintahan Yaman yang dipimpin Houthi.

Dr. Mahjoob Zweiri, seorang peneliti senior non-residen di Middle East Council on Global Affairs yang berbasis di Doha, mengatakan kepada TRT World bahwa pelanggaran terang-terangan Israel terhadap norma internasional dengan menyerang ibu kota Qatar dan negara-negara mayoritas Muslim lainnya di Timur Tengah adalah tindakan negara nakal.

Zweiri menyebut serangan terhadap Doha sebagai "agresi barbar", menambahkan bahwa "Israel tidak bertindak seperti negara, tetapi seperti geng."

Meskipun agresi Israel meningkat, tidak ada tekanan internasional yang nyata terhadap pemerintahan Netanyahu untuk menghentikan kampanye genosida terhadap Palestina yang telah menewaskan hampir 64.000 orang, selain serangan terhadap negara-negara Timur Tengah lainnya.

Hamas telah lama menjadi tuan rumah di Qatar, yang telah memainkan peran penting dalam mediasi gencatan senjata dan pembebasan sandera antara kelompok perlawanan Palestina dan Israel sejak Oktober 2023.

Selain sikap "geng"-nya, menurut Zweiri, agresivitas Israel juga berakar pada "kegagalan pemerintahan Netanyahu dalam mencapai tujuan perang mereka" di Gaza dan wilayah Palestina lainnya.

Kelompok perlawanan Palestina, termasuk Hamas, terus menyerang pasukan Israel di Gaza dan kota-kota lainnya, kata akademisi yang berbasis di Doha tersebut. Selain itu, meskipun kehilangan pejabat tinggi, Houthi Yaman terus menargetkan kota-kota Israel .

Menggagalkan perdamaian

Zweiri juga menyoroti fakta bahwa Israel menyerang Qatar di tengah negosiasi gencatan senjata, yang menunjukkan niatnya untuk menggagalkan upaya perdamaian. "Tidak diragukan lagi Netanyahu tidak ingin mengakhiri perang," katanya.

Hal ini juga disoroti oleh kementerian luar negeri Turkiye. "Penargetan tim negosiasi Hamas saat negosiasi gencatan senjata sedang berlangsung menunjukkan bahwa Israel bertujuan untuk memperpanjang perang, bukan mencapai perdamaian," kata pernyataan kementerian luar negeri tersebut.