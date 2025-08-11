Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan memperluas Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Angkatan Darat ke luar Jawa sebagai bagian dari perombakan unit-unit elite di seluruh cabang, The Jakarta Post melaporkan.

Penasihat khusus presiden untuk pertahanan negara, Dudung Abdurachman, mengatakan rencana tersebut mencakup pembentukan kelompok Kopassus baru di lokasi-lokasi strategis seperti Pekanbaru di Sumatera, Kendari di Sulawesi, serta Kalimantan dan Papua.

"Mengingat luasnya wilayah negara kita, Presiden yakin unit-unit tambahan diperlukan," kata Dudung, seorang purnawirawan jenderal dan mantan Kepala Staf Angkatan Darat, dalam sebuah wawancara dengan Tempo.

Kopassus, yang didirikan pada tahun 1952, terkenal karena keahliannya dalam peperangan non-konvensional, kontra-terorisme, intelijen, dan aksi langsung. Presiden Prabowo Subianto —yang memimpin Kopassus dari tahun 1995 hingga 1998—mengawasi unit tersebut selama periode ketika Tim Mawar dituduh menculik lebih dari 20 mahasiswa dan aktivis pro-demokrasi menjelang jatuhnya rezim Soeharto. Prabowo secara konsisten membantah terlibat dalam peristiwa tersebut.

Saat ini kesatuan tersebut membawahi empat unit khusus, yakni Unit 1 aksi langsung (Serang, Banten), Unit 2 operasi rahasia (Kartasura, Jawa Tengah), Unit 3 pengintaian (Jakarta), dan satuan elite anti terror Sat-81 Gultor (Jakarta).

The Jakarta Post melaporkan bahwa Juru Bicara TNI, Mayor Jenderal Kristomei Sianturi, tidak menanggapi pertanyaan seputar rencana perluasan tersebut. TNI juga berencana menaikkan pangkat Komandan Kopassus, Korps Marinir (Kormar) TNI Angkatan Laut, dan Komandan Pasukan Reaksi Cepat (Kopasgat) TNI Angkatan Udara dari bintang dua menjadi bintang tiga. Perubahan pangkat ini akan diresmikan dalam sebuah upacara di Batujajar, Jawa Barat, Minggu ini.