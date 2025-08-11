ASIA
3 menit membaca
TNI berencana memperluas unit-unit pasukan Kopassus ke luar Jawa
Rencana TNI untuk memperluas Kopassus ke luar Jawa menjadi perdebatan, dengan sebagian pihak menyebutnya penting bagi keamanan nasional sementara kritikus memperingatkan adanya risiko hak asasi manusia dan biaya pertahanan yang lebih tinggi.
TNI berencana memperluas unit-unit pasukan Kopassus ke luar Jawa
Arsip Reuters: Seorang prajurit pasukan khusus Kopassus Indonesia berdiri di atas mobil setelah latihan antiteror. / Reuters
11 Agustus 2025

Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan memperluas Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Angkatan Darat ke luar Jawa sebagai bagian dari perombakan unit-unit elite di seluruh cabang, The Jakarta Post melaporkan. 

Penasihat khusus presiden untuk pertahanan negara, Dudung Abdurachman, mengatakan rencana tersebut mencakup pembentukan kelompok Kopassus baru di lokasi-lokasi strategis seperti Pekanbaru di Sumatera, Kendari di Sulawesi, serta Kalimantan dan Papua. 

"Mengingat luasnya wilayah negara kita, Presiden yakin unit-unit tambahan diperlukan," kata Dudung, seorang purnawirawan jenderal dan mantan Kepala Staf Angkatan Darat, dalam sebuah wawancara dengan Tempo.

Kopassus, yang didirikan pada tahun 1952, terkenal karena keahliannya dalam peperangan non-konvensional, kontra-terorisme, intelijen, dan aksi langsung. Presiden Prabowo Subianto —yang memimpin Kopassus dari tahun 1995 hingga 1998—mengawasi unit tersebut selama periode ketika Tim Mawar dituduh menculik lebih dari 20 mahasiswa dan aktivis pro-demokrasi menjelang jatuhnya rezim Soeharto. Prabowo secara konsisten membantah terlibat dalam peristiwa tersebut.

Saat ini kesatuan tersebut membawahi empat unit khusus, yakni Unit 1 aksi langsung (Serang, Banten), Unit 2 operasi rahasia (Kartasura, Jawa Tengah), Unit 3 pengintaian (Jakarta), dan satuan elite anti terror Sat-81 Gultor (Jakarta). 

The Jakarta Post melaporkan bahwa Juru Bicara TNI, Mayor Jenderal Kristomei Sianturi, tidak menanggapi pertanyaan seputar rencana perluasan tersebut. TNI juga berencana menaikkan pangkat Komandan Kopassus, Korps Marinir (Kormar) TNI Angkatan Laut, dan Komandan Pasukan Reaksi Cepat (Kopasgat) TNI Angkatan Udara dari bintang dua menjadi bintang tiga. Perubahan pangkat ini akan diresmikan dalam sebuah upacara di Batujajar, Jawa Barat, Minggu ini.

TerkaitTRT Global - Restrukturisasi besar TNI picu kekhawatiran militerisasi dan efisiensi anggaran
Direkomendasikan

Tata kelola perluasan demokratis dan etis

Kelompok hak asasi manusia Imparsial mengatakan kepada The Jakarta Post bahwa pemerintah harus mempertimbangkan rencana tersebut tidak hanya dari segi kebutuhan taktis, tetapi juga terkait dengan tata kelola yang demokratis dan pengerahan militer yang etis. 

Kelompok HAM tersebut merujuk pada kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh personel Kopassus di masa lalu, termasuk penyiksaan Rumoh Geudong di Aceh (1989–1998), pembunuhan empat tahanan di penjara Cebongan, Yogyakarta (2013), dan insiden-insiden yang lebih baru di Boyolali dan Papua (2022).

"Ini jangan sampai menjadi jalan pintas yang melemahkan peran pasukan khusus dalam masyarakat demokratis," ujar Direktur Eksekutif Imparsial, Ardi Manto Adiputra, seraya menekankan bahwa satuan elit harus mengutamakan kualitas daripada kuantitas. 

Ia juga memperingatkan bahwa komandan berpangkat tinggi dapat meningkatkan biaya infrastruktur dan personel, sehingga menambah beban anggaran pertahanan.

Namun, analis keamanan dan intelijen Stanislaus Riyanta menyambut baik perluasan tersebut, dan mengatakan kepada The Jakarta Post bahwa hal itu merupakan langkah yang diperlukan untuk memperkuat pertahanan negara. "Unit elit seperti Kopassus harus ditempatkan sebelum ancaman muncul," ujarnya, seraya mengingatkan bahwa peluncuran tersebut harus diimbangi dengan kendala fiskal.

TerkaitTRT Global - Militer Indonesia akan produksi obat untuk publik di tengah kekhawatiran peran sipil yang meluas
SUMBER:TRT Indonesia & Agencies
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us