Bashkimi Evropian propozoi të martën paketën e 18-të të sanksioneve kundër Rusisë, duke synuar veçanërisht eksportet e naftës dhe sektorin bankar, teksa lufta e Moskës kundër Ukrainës vazhdon.

Duke folur në një konferencë për shtyp me shefen e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas, në Bruksel, Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, tha se masat e reja do të synojnë kryesisht sektorët e energjisë dhe bankave të Rusisë, duke shtuar se "forca është e vetmja gjuhë që Rusia do të kuptojë".

Ajo theksoi se ekonomia e Rusisë tashmë është duke u tronditur, me të ardhurat nga nafta dhe gazi që kanë rënë me gati 80 për qind dhe rezervat prej 210 miliardë eurosh të bankës qendrore të ngrira.

Paketa e re e sanksioneve përfshin uljen e kufirit të çmimit të naftës nga 60 dollarë në 45 dollarë për fuçi dhe ndalimin e importeve të produkteve të rafinuara bazuar në naftën bruto ruse. BE-ja gjithashtu do të fusë në listën e zezë 77 anije të tjera të lidhura me të ashtuquajturën "flota në hije" e Rusisë.

Në sektorin financiar, BE-ja propozoi zgjerimin e ndalimit të SWIFT-it në 22 banka të tjera ruse dhe zgjerimin e kufizimeve për operatorët financiarë në vendet e treta që ndihmojnë në anashkalimin e sanksioneve.

Ndalesa të tjera eksporti me vlerë 2,5 miliardë euro do të godasin mallrat kryesore industriale, makineritë, metalet, kimikatet dhe teknologjitë me përdorim të dyfishtë, veçanërisht ato të përdorura në prodhimin e dronëve dhe raketave. BE-ja gjithashtu planifikon të sanksionojë 22 kompani që mbështesin industrinë ushtarake të Rusisë.

Von der Leyen përsëriti kërkesën e BE-së për një armëpushim të plotë dhe të pakushtëzuar prej të paktën 30 ditësh, duke nënvizuar se "lufta duhet të përfundojë".

"Çdo sanksion dobëson aftësinë e Rusisë për të luftuar, kështu që Rusia dëshiron që ne të besojmë se ata mund ta vazhdojnë këtë luftë përgjithmonë. Kjo nuk është thjesht e vërtetë", tha Kallas, duke shtuar se ekonomia e Rusisë po "tkurret", PBB-ja e saj ka rënë dhe ajo tashmë ka humbur dhjetëra miliarda në të ardhura nga nafta.

Kallas tha se sanksionet që synojnë "flotën në hije" kanë ndikuar veçanërisht në eksportet e naftës së Rusisë, me një rënie prej 30% në dërgesat e Detit të Zi dhe Detit Baltik vetëm në një javë pas paketës së 17-të të sanksioneve të miratuara nga BE-ja në maj.