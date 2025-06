Sekretari i Jashtëm i Britanisë së Madhe, David Lammy tha se ata së bashku me ShBA-në janë të vendosur që Irani të mos ketë kurrë armë bërthamore.

Lammy ka vizituar ShBA-në për kontakte zyrtare dhe në një postim në llogarinë e tij në X ka deklaruar se situata në Lindjen e Mesme vazhdon të jetë e rrezikshme pas konfliktit që filloi me sulmet e Izraelit ndaj Iranit.

"Ne jemi të vendosur që Irani të mos ketë kurrë armë bërthamore", u shpreh Lammy.

Ai tha se u takua në Shtëpinë e Bardhë me sekretarin e Shtetit të ShBA-së, Marco Rubio dhe me Steve Witkoff, përfaqësuesin e posaçëm të presidentit amerikan Donald Trump për Lindjen e Mesme dhe se ata diskutuan "se si një marrëveshje mund të parandalojë thellimin e konfliktit".

"Ekziston një dritare mundësie për të arritur zgjidhje diplomatike në dy javët e ardhshme", shtoi sekretari britanik.

"Është koha për të parandaluar përshkallëzimin rajonal që nuk do t'i sjellë dobi askujt"

Lammy theksoi se me homologët e tij francezë, gjermanë dhe të Bashkimit Evropian (BE) do të udhëtojë për në qytetin Gjenevë të Zvicrës për t'u takuar me ministrin e Jashtëm të Iranit, Abbas Araghchi.

"Është koha për të ndaluar skenat e rënda në Lindjen e Mesme dhe për të parandaluar përshkallëzimin rajonal që nuk do t'i sjellë dobi askujt", tha Lammy.

Konflikti që filloi me sulmet e dhunshme të Izraelit ndaj Iranit

Më 13 qershor, Izraeli kreu sulme në shkallë të gjerë duke shënjestruar objektet bërthamore në qytete të ndryshme në Iran, përfshirë edhe nivelin e lartë komandues të ushtrisë.

Shefi i Shtabit të Përgjithshëm iranian, komandanti i përgjithshëm i Gardës Revolucionare, disa komandantë të lartë dhe 9 shkencëtarë bërthamorë humbën jetën në sulme ndërsa numri i përgjithshëm i civilëve të vrarë u rrit në 224.

Më tej u transmetua se 25 persona u vranë dhe mbi 500 të tjerë u plagosën në kundërsulmet e ushtrisë iraniane me raketa balistike ndaj Izraelit.

Në një deklaratë nga Ministria iraniane e Shëndetësisë më 15 qershor thuhej se të paktën 224 persona u vranë dhe më shumë se 1.277 të tjerë u plagosën në sulmet e Izraelit ndaj Iranit.