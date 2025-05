Kancelari gjerman Friedrich Merz kritikoi ashpër Izraelin të hënën për shkeljen e ligjit ndërkombëtar humanitar në Gaza dhe tha se do t'i ngrinte këto shqetësime me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu këtë javë.

"Ajo që ushtria izraelite po bën tani në Rripin e Gazës, duke dëmtuar popullsinë civile në një masë të tillë, siç ka ndodhur gjithnjë e më shumë ditët e fundit, nuk mund të justifikohet më si një luftë kundër terrorizmit", tha ai në Forumin Evropian WDR në Berlin.

Udhëheqësi konservator pranoi se Gjermania deri më tani ka hezituar ta kritikojë publikisht Izraelin për shkak të përgjegjësisë së saj historike. Megjithatë, ai theksoi se nuk mund të kuptojë më asnjë objektiv ushtarak në veprimet aktuale të Izraelit.

"Kur kalohen kufijtë, ku ligji ndërkombëtar humanitar shkelet vërtet, Gjermania dhe kancelari gjerman duhet të thonë gjithashtu diçka për këtë", tha Merz, duke shtuar se do t'i ngrejë shqetësimet kur të flasë me Netanyahun këtë javë.

Kancelari kritikoi gjithashtu bombardimin e fundit të një shkolle në Gaza nga ushtria izraelite, i cili vrau të paktën 31 persona dhe plagosi shumë të tjerë.

"Duhet të them se ajo që ndodhi këtë fundjavë - kur u godit një tjetër kopsht në Rripin e Gazës - është një tragjedi njerëzore dhe një katastrofë politike", tha Merz, duke shtuar se qeveria gjermane ishte në kontakt me zyrtarët izraelitë për të ngritur shqetësime në lidhje me ofensivën ushtarake.

Ndërkohë, Ministri i Jashtëm gjerman Johann Wadephul përsëriti thirrjen e tij që Izraeli të lejojë më shumë ndihmë humanitare për Gazën, duke theksuar se ndërsa Tel Avivi kohët e fundit lejoi ndihmë të kufizuar, ajo mbetet larg të qenit e mjaftueshme.

"Situata humanitare është e padurueshme dhe duhet të përmirësohet shpejt", tha ai gjatë vizitës së tij në Madrid, duke shtuar se ia përcolli këtë mesazh homologut të tij izraelit gjatë telefonatës së tyre të fundit në fundjavë.

Duke përsëritur thirrjen e tij për një armëpushim të menjëhershëm, Wadephul tha se përfundimi i luftimeve dhe lirimi i pengjeve mund ta hapë rrugën për bisedime diplomatike dhe një rrugë konstruktive drejt një zgjidhjeje me dy shtete.

"Pozicioni i Gjermanisë është i qartë: mund të ketë vetëm një zgjidhje me dy shtete. Nuk duhet të ketë dëbim nga Rripi i Gazës. Gjithashtu nuk duhet të ketë politikë urie", theksoi ai, duke shtuar se Rripi i Gazës duhet t'u përkasë palestinezëve si pjesë e një zgjidhjeje me dy shtete.

Edhe pse ai mbajti një qasje kritike ndaj ofensivës së fundit ushtarake të Izraelit në Gaza, Wadephul nuk shprehu mbështetje për thirrjen e Spanjës për një embargo armësh ndaj Izraelit dhe pezullimin e Marrëveshjes së Asociimit BE-Izrael.

Politikani konservator gjerman përsëriti përgjegjësinë historike të vendit të tij ndaj Izraelit që rrjedh nga e kaluara e tij naziste dhe argumentoi se evropianët duhet ta shfrytëzojnë çdo mundësi dialogu me qeverinë izraelite për t’i përcjellë mesazhet e tyre, në vend që t'i pezullojnë mekanizmat që mundësojnë dialogun politik.