Shtatëmbëdhjetë anëtarë të Rojës Bregdetare Greke janë akuzuar për mbytjen e anijes në Pylos në vitin 2023, një nga katastrofat më vdekjeprurëse të anijeve me migrantë në Mesdhe në dekadën e fundit.

Zëvendës Prokurori i Gjykatës Detare të Pireut ka paditur rojet bregdetare, përfshirë kapitenin e anijes LS-920, për mbytjen e anijes së mbipopulluar të peshkimit Adriana më 14 qershor 2023.

Të paktën 82 trupa u nxorën pas katastrofës, megjithëse deri në 650 persona, përfshirë shumë gra dhe fëmijë të bllokuar nën kuvertë, dyshohet se kanë vdekur. Vetëm 104 pasagjerë mbijetuan.

Adriana, e cila u nis nga Libia me destinacion Italinë me rreth 750 migrantë në bord, u mbyt në ujërat ndërkombëtare brenda zonës së kërkim-shpëtimit të Greqisë pranë Pylos.

Kapiteni përballet me akuza për "shkaktim të një mbytjeje anijeje", "ndërhyrje të rrezikshme të transportit detar" dhe "mosdhënie ndihme".

Katër zyrtarë të lartë, përfshirë shefin e atëhershëm të Rojës Bregdetare dhe mbikëqyrësin e Qendrës Kombëtare të Koordinimit të Kërkimit dhe Shpëtimit, u akuzuan për "ekspozim të të tjerëve ndaj rrezikut", ndërsa anëtarët e ekuipazhit të LS-920 përballen me akuza për "bashkëpunim të thjeshtë".

Të mbijetuarit kishin pretenduar se përpjekja e rojeve bregdetare për të tërhequr anijen shkaktoi përmbysjen e saj dhe se autoritetet më vonë i heshtën dëshmitarët.

Një ekip i përbashkët ligjor që përfaqësonte viktimat i quajti akuzat "një zhvillim të konsiderueshëm dhe të vetëkuptueshëm në rrjedhën e justifikimit të viktimave dhe vendosjes së drejtësisë".

17 rojet bregdetare pritet të merren në pyetje në javët në vijim. Gjykata do të vendosë më vonë nëse do të vazhdojë me një gjyq të plotë apo do t'i rrëzojë akuzat.

Autoritetet greke kanë mohuar vazhdimisht shkeljet, duke deklaruar se Roja Bregdetare respekton të drejtat e njeriut dhe ka shpëtuar më shumë se 250.000 njerëz në det gjatë dekadës së fundit.