Transportuesi flamurmbajtës i Türkiyes, Turkish Airlines, ka ruajtur pozicionin e saj udhëheqës si marka më e vlefshme e vendit për vitin 2025, sipas një raporti të fundit nga grupi i vlerësimit Brand Finance.

Sipas raportit vjetor Brand Finance Türkiye 125 – 2025, vlera e markës së Turkish Airlines ka arritur në 2,2 miliardë dollarë këtë vit.

Brand Finance ka publikuar raporte vjetore mbi vlerën e markave që nga viti 2007, duke zgjeruar listën nga 100 në 125 pas rritjes së numrit të markave.

Pas Turkish Airlines, në vendin e dytë renditet prodhuesi turk i pajisjeve shtëpiake Arçelik me një vlerë marke prej 1,64 miliardë dollarësh.

Banka İş Bankası është ngjitur nga vendi i katërt në të tretin këtë vit, me një vlerë prej 1,24 miliard dollarësh.

Prodhuesi i elektronikës Vestel ka rënë nga vendi i tretë vitin e kaluar në të katërtin këtë vit, me një vlerë prej 928 milionë dollarësh.

Prodhuesi i makinave Ford Otosan renditet i pesti me 905 milionë dollarë, i ndjekur nga Ziraat Bankası me 875 milionë dollarë, shitësi me pakicë i modës LC Waikiki me 828 milionë dollarë, firma e shërbimeve financiare Garanti BBVA me 721 milionë dollarë, marka e pijeve Yeni Rakı me 590 milionë dollarë dhe VakıfBank me 386 milionë dollarë.

Marka e parë turke e automjeteve elektrike, Togg, që hyri në listë për herë të parë vitin e kaluar në vendin e 20-të, ka ruajtur të njëjtin pozicion në 2025 me një vlerë marke prej 179 milionë dollarësh.

Këtë vit, në listë janë shtuar 24 marka të reja: Altınkılıç, Astor Energy, Bilkom, Bizim, Çelik Motor, Doğan Trend, Efor Çay, Eker, Eksun, Gezinomi, Hedef Filo, Hepsiburada, Mobiltel, Oba Makarna, Penta, Reeder, Sasa, Suwen, TV8, Trendyol, VBT Yazılım, VDF Filo dhe Yiğit Akü.

Vlera totale arrin në 17 miliardë dollarë

Muhterem İlguner, drejtor menaxhues i Brand Finance Türkiye, tha për Anadolu se vlera totale e 125 markave kryesore është rritur me 15,6% krahasuar me një vit më parë, duke arritur në 17 miliardë dollarë.

“Suksesi ndërkombëtar i disa markave të modës si LC Waikiki, Mavi dhe Koton është në rritje, duke reflektuar rëndësinë e markës në këtë sektor,” tha ai.

“Rreth 20 marka të reja janë shtuar këtë vit,” shtoi İlguner, duke theksuar se kompanitë e mobilitetit dhe softuerit po marrin më shumë rëndësi.

“Kjo duhet të shihet si një tregues i një transformimi strukturor,” theksoi ai. “Me rritjen e njohjes së markave turke në aviacion dhe mbrojtje, po rritet edhe vlera e kompanive si Aselsan dhe Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ).”