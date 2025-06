Zgjedhjet në Mal të Zi, shqiptarët fitojnë 6 mandate

Lëvizja e presidentit të ri malazez, Jakov Milatoviq, fitoi edhe zgjedhjet parlamentare në Mal të Zi, por për formimin e qeverisë duhet të lidhin koalicion me parti të tjera. Shqiptarët si asnjëherë më parë do të përfaqësohen me 6 deputetë.