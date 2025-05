Aeroporti Sabiha Gokcen i Istanbulit bëhet aeroporti me rritjen më të shpejtë në Evropë

Numri i pasagjerëve u rrit me 9 për qind në tremujorin e parë të vitit krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, duke e bërë Sabiha Gokcen aeroportin e dytë me rritjen më të shpejtë në Evropë për tremujorin.