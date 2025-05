India ka sulmuar Pakistanin në pesë vende të ndryshme, duke vrarë tre persona dhe duke plagosur 12 të tjerë, njoftoi ushtria e Pakistanit, duke u zotuar se do t'i përgjigjet sulmit "qyqar dhe të turpshëm".

"Disa kohë më parë, armiku frikacak India nisi sulme ajrore në xhaminë Subhanullah në zonën Ahmed East të Bahwalpur, Kotli dhe Muzaffarabad në tre vende nga ajri", tha zëdhënësi i ushtrisë pakistaneze, gjenerallejtënant Ahmed Sharif Chaudhry të martën vonë.

"Të gjithë avionët tanë të forcave ajrore janë në ajër. Ky sulm frikacak dhe i turpshëm u krye nga brenda hapësirës ajrore të Indisë. Ata nuk u lejuan kurrë të vinin dhe të ndërhynin në hapësirën e Pakistanit", shtoi Chaudhry.

"Më lejoni ta them pa mëdyshje: Pakistani do t'i përgjigjet kësaj në një kohë dhe vend që e zgjedh vetë. Ky provokim i urryer nuk do të mbetet pa përgjigje."

India tha se nisi "Operacionin Sindoor", duke goditur nëntë vende në Pakistan dhe Kashmirin e administruar nga Pakistani. Asnjë strukturë ushtarake pakistaneze nuk u shënjestrua, thuhet në njoftim.

Shpërthime të shumta u dëgjuan në rajonin e paqëndrueshëm pranë maleve përreth qytetit të Muzaffarabad pas mesnatës, raportoi Reuters.

Pas shpërthimeve, qyteti u ndërpre nga energji elektrike.