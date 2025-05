Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) e ka refuzuar ftesën e kryeministrit në detyrë, njëherësh kryetarit të Lëvizjes Vetëvendosje (LVV), Albin Kurti, për koalicion qeverisës, raporton Anadolu.

Në një konferencë për media pas takimit të Kryesisë së LDK-së, në Prishtinë, kreu i kësaj partie, Lumir Abdixhiku ka thënë se LDK-ja propozon nisjen e një procesi të ri politik, një qeveri të tranzicionit me të gjitha partitë politike shqiptare.

Abdixhiku tha se kjo qeveri e tranzicionit duhet të zgjasë deri në kohën e zgjedhjes së presidentit të ri në vend.

"E kam vlerësuar të pamundur bashkëpunimin me Kurtin. Por, sot vendi është në krizë të thellë institucionale. Dhe zgjidhjen nga kjo bllokadë LDK-ja e konsideron të domosdoshme. Propozojmë nisjen e një procesi të ri politik. Në përputhshmëri me këtë LDK-ja propozon nisjen e këtij procesi me të gjitha partitë për nisjen e një qeverie nacionale të transizionit", tha Abdixhiku.

Ai ka thënë se është i gatshëm për takime me liderë partiakë në momentin e parë që ata duan.

"Të ulemi në tavolinë të flasim. Le të nisim një proces që nis zhbllokimin e procesit brenda një afati të shkurtër. Duhet një kryeministër unifikues, me një kabinet ministrash unifikues", shtoi Abdixhiku.

Kreu i LDK-së tha se është i gatshëm t'i ftojë liderët e tjerë politikë shqiptarë duke besuar se "uniteti i shërben emancipimit shoqëror dhe jep orientim të mbarë për Kosovën".

Të hënën, pas dështimit të 11-të të seancës konstitutive të Kuvendit të Kosovës kreu i LVV-së, Albin Kurti, i dërgoi një letër/ftesë Lumir Abdixhikut të LDK-së për takim për të diskutuar për një marrëveshje për bashkëqeverisje.

Seanca konstitutive e Kuvendit të Kosovës po dështon dhe po ndërpritet çdo 48 orë që nga 15 prilli, për shkak të mungesës së votave të mjaftueshme për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit të Kosovës.

Lëvizja Vetëvendosje në zgjedhjet e 9 shkurtit siguroi 48 ulëse në Kuvend si partia më e madhe, ndërsa LDK-ja siguroi 20 deputetë.