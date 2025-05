Ministri polak i çështjeve digjitale tha të martën se Rusia po përpiqet të ndërhyjë në zgjedhjet presidenciale më 18 maj, sipas agjencisë së lajmeve PAP.

“Gjatë zgjedhjeve aktuale presidenciale në Poloni, ne po përballemi me një përpjekje të paprecedentë për ndërhyrje nga Rusia”, tha Krzysztof Gawkowski në hapjen e konferencës Defence24 Days.

Gawkowski vuri në dukje se Polonia është përballur me sulme të vazhdueshme nga Rusia përmes dezinformimit dhe sulmeve hibride në infrastrukturën kritike, duke theksuar se inteligjenca ushtarake ruse “dyfishoi” aktivitetin e saj në Poloni krahasuar me vitin e kaluar.

“Në vitin 2024, u raportuan më shumë se 600.000 incidente, nga të cilat mbi 100.000 u trajtuan nga shërbimet polake... kjo është një rritje prej 60% nga viti në vit”, tha ai, duke i konsideruar sulmet si të destinuara për të prishur jetën e përditshme të polakëve.

Gawkowski pohoi gjithashtu se Rusia e sheh Poloninë si një “shënjestër” dhe jo vetëm si një “objekt interesi”.

“Le t’i themi gjërat me emrin e tyre – përgjigjja ndaj detyrave të tilla të paguara mirë përbën tradhti, spiunazh dhe kushdo që mendon se mund të fitojë para të lehta në këtë mënyrë, ndërkohë që ushtron ndikim mbi shtetin dhe dobëson mburojën e Polonisë, do të përballet me pasojat e parashikuara në kodin penal”, shtoi ai.