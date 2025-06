Kisha Beguinage, e vendosur në qendër të kryeqytetit të Belgjikës, Bruksel, vend i cili është gjithashtu seli e institucioneve të Bashkimit Evropian (BE), do t'i hapë dyert e saj për ata që marrin pjesë në grevën e urisë të udhëhequr nga prifti Daniel Alliet nën sloganin "Për drejtësi, për Palestinën".

E vendosur në lagjen Saint Catherine në qendër të Brukselit, Kisha Beguinage është e njohur për organizimin e projekteve të përgjegjësisë sociale për refugjatët, të pastrehët dhe të varfrit.

Kisha, e njohur si "Shtëpia e Mëshirës" (House of Compassion), po përgatitet të hapë dyert e saj për ata që janë në grevë urie në mbështetje të popullit të Gazës, midis 16 dhe 21 qershorit.

Në hyrje të kishës, tërheq vëmendjen një shirit i kuq me fjalët "Ndalo gjenocidin". Llogaritë e Kishës Beguinage në rrjetet sociale deklarojnë se ky shirit ka për qëllim të përcjellë mesazhin: "Vizatoni vijën tuaj të kuqe me fjalë dhe veprime për politikanët kundër dhunës në Gaza".

Edhe prifti 81-vjeçar i kishës, Daniel Alliet, do të jetë gjithashtu midis atyre që do të hyjnë në grevë urie.

Pavarësisht moshës së tij të shtyrë, prifti Alliet, i cili ka bërë emër në shtypin kombëtar me personalitetin e tij të ndjeshëm, u ngjit në muret e kishës me një shkallë gjatë përgatitjeve dhe vari "keffiye", postera me emrat e atyre që humbën jetën në sulmet izraelite dhe imazhe të fëmijëve të vrarë.

Në një deklaratë për Anadolu, Alliet tha se nëse nuk ka paqe askund në botë, nuk mund të ketë paqe askund, përfshirë botën e krishterë.

Duke treguar se me këtë motivim, kisha hapi dyert për organizatorët e grevës së urisë, Alliet theksoi se duhet të bëhen disa gjëra për ta ndaluar gjenocidin në Gaza.

"Ajo që po ndodh në Gaza është vërtet çnjerëzore. Ajo që po ndodh në Gaza po ndodh prej vitesh. I gjithë ligji ndërkombëtar është eliminuar atje. Spitalet janë bombarduar plotësisht. Vendi me më shumë uri është Palestina. Çdo palestinez është në rrezik të vdesë nga uria", tha Alliet.

Duke treguar se ishte i impresionuar nga mjeku francez Pascal Andre, i cili hyri në grevë urie pasi punoi si vullnetar në Gaza dhe vizitoi Brukselin për të bërë një thirrje në këtë kontekst, ai tha: "Ne vendosëm të hyjmë në grevë urie në kishën tonë, e cila përfaqëson një luftë për drejtësi dhe mëshirë. Tani po bëjmë përgatitje."

Ai rikujtoi se studentët e universiteteve në qytete të ndryshme të Belgjikës, në Bruksel, Leuven dhe Gent, kishin mbajtur më parë aksione aktive. "Ndaloni gjenocidin. Ndaloni kolonizimin e mëtejshëm të Bregut Perëndimor sepse atje ka zhvillime të ngjashme. Ministrat izraelitë tani po e thonë këtë hapur. Ndaloni të gjitha marrëdhëniet dhe tregtinë (me Izraelin). Ne duam një zinxhir të gjatë që do të përcjellë këto mesazhe", tha prifti Alliet.

"U bëjmë thirrje të gjithëve të hyjnë në grevë urie dhe të agjërojnë për drejtësi në Palestinë"

Një nga organizatorët e grevës, gazetari palestinez Omar Karim, i cili jeton në Bruksel dhe hyri në grevë urie edhe vitin e kaluar, tha se palestinezët po përjetojnë të gjitha llojet e dhunës.

Karim shpjegoi se që nga 7 tetori 2023, ata kanë organizuar marshime dhe protesta me mijëra njerëz në Bruksel dhe shumë qytete të Evropës që zëri i Gazës të dëgjohet dhe duke bërë thirrje që "Të ndalohen standardet e dyfishta!".

"Ne të gjithë jemi njerëz. Nevojitet barazi për të gjithë. Palestinezët duhet të kenë çlirim, liri dhe të drejta si çdo qenie tjetër njerëzore në botë", tha Karim, duke shtuar:

"Sot, nga Kisha Beguinage po bëjmë thirrje për drejtësi për Palestinën. U bëjmë thirrje të gjithëve që të mbështesin veprimin tonë që nga sot e tutje. U bëjmë thirrje të gjithëve të hyjnë në grevë urie dhe të agjërojnë midis 16 dhe 21 qershorit për drejtësi në Palestinë".

Genevieve Frere, zyrtarja e Projektit Shtëpia e Mëshirës, e organizuar nga kisha, nga ana e saj tha: "Shtëpia e Mëshirës është një kishë tematike e dedikuar drejtësisë dhe mëshirës. Ne do të hyjmë në një grevë urie pesëditore duke filluar nga ora 10:00 më 16 qershor. Ne duam të dërgojmë një mesazh të fortë kundër vuajtjeve të popullit palestinez dhe të agjërojmë në solidaritet".

Ajo shtoi se kushdo që dëshiron t'i bashkohet këtij solidariteti mund të vijë tek ato dhe të prezantohet.