Türkiye kundërshton çdo iniciativë që synon integritetin territorial të Sirisë dhe thekson nevojën për presion ndërkombëtar mbi Izraelin për të zgjidhur krizën në Gaza, deklaroi Ministri i Jashtëm Hakan Fidan të dielën gjatë një konference të përbashkët për shtyp me Kryeministrin e Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, në Doha.

Përveç se me Sheikh Mohammed, Fidan u takua gjithashtu edhe me Emirin e Katarit, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani.

Në konferencë, Fidan theksoi se Türkiye nuk pranon asnjë nismë që cënon sovranitetin e Sirisë, duke shtuar se çdo përpjekje që lejon mbajtjen e armëve jashtë autoritetit qendror është e papranueshme.

Ai theksoi dëshirën e Türkiyes për një Siri me një kushtetutë dhe administratë që ofron mundësi të barabarta për të gjitha grupet në vend, duke shtuar se janë bërë hapa pozitivë në këtë drejtim.

Ai shtoi se me Katarin dhe vendet e tjera rajonale janë zhvilluar bisedime lidhur me zhvillimin ekonomik të Sirisë dhe heqjen e sanksioneve.

"Presim zbatimin e marrëveshjes së nënshkruar së fundmi mes YPG-së dhe administratës siriane. Ndjeshmëria jonë në këtë çështje është e qartë," tha ai, duke bërë thirrje që organizata terroriste PKK të përgjigjet pozitivisht, të heqë dorë nga armët dhe të mos pengojë kthimin në normalitet në rajon.

Duke theksuar se rajoni prej vitesh përballet me luftëra, pushtime dhe vuajtje, Fidan nënvizoi nevojën për ndërtimin e një sistemi të sigurt, të begatë dhe të respektueshëm në kohët moderne.

“Tragjedia humanitare” në Gaza

Duke theksuar se Gaza ishte tema kryesore e takimeve, për shkak të "peshës së tragjedisë humanitare", Fidan tha:

"Ndërsa Izraeli po kryen gjenocid ndaj palestinezëve, po shkatërron gjithashtu ligjin ndërkombëtar dhe ndërgjegjen e njerëzimit. Prej gati dy muajsh, ndihmat humanitare nuk janë dërguar në Gaza. Tragjedia humanitare po zhvillohet para syve të gjithë opinionit publik botëror."

Fidan theksoi se pala palestineze ka treguar gatishmëri për një armëpushim të plotë dhe të qëndrueshëm, dhe se është jetike të ushtrohet presion mbi Izraelin për paqe.



"Komuniteti ndërkombëtar duhet të marrë përgjegjësi në këtë pikë. Me ç’rast dua ta falënderoj Katarin për përpjekjet e tij në këtë drejtim," shtoi ai.

"Do të vazhdojmë përpjekjet tona për një bashkëjetesë të paqtë, të sigurt dhe të begatë të popujve palestinezë dhe izraelitë, mbi bazën e zgjidhjes me dy shtete. Me vullnetin e Zotit, do të vazhdojmë ta mbështesim me gjithë forcën tonë kauzën e drejtë të Palestinës," theksoi ministri Fidan.

Roli konstruktiv i Türkiyes

Fidan bëri të ditur se Türkiye vazhdon të zhvillojë kontakte me Hamasin përmes institucioneve të ndryshme, duke theksuar përpjekjet për të luajtur një rol plotësues krahas Katarit dhe Egjiptit.

"Ndërsa angazhohemi diplomatikisht për ta ndaluar gjenocidin dhe tragjedinë humanitare, po punojmë gjithashtu për të mundësuar një armëpushim," tha ai.

Fidan theksoi rëndësinë e përpjekjeve të ShBA-së dhe qasjes së presidentit Donald Trump në ushtrimin e presionit mbi Izraelin, duke shtuar se politika ekspansioniste e Izraelit paraqet rreziqe afatgjata. Ai theksoi se Hamasi është i gatshëm për zgjidhje të përhershme dhe se Izraeli duhet ta pranojë shtetin palestinez.

Ai kujtoi se Türkiye dhe Katari e kanë shprehur këtë qëndrueshmëri që në fillim, duke theksuar se nëse përpjekjet janë të sinqerta dhe palët veprojnë me mirëbesim, kjo mund të jetë kriza e fundit në rajon.

Türkiye dhe Katari ndajnë qëndrime të ngjashme në lidhje me konfliktet rajonale, veçanërisht për zhvillimet në Palestinë dhe Siri. Të dy qeveritë kanë bërë thirrje për ndaljen e sulmeve të Izraelit në Gaza dhe vazhdojnë të bashkëpunojnë përmes kanaleve bilaterale dhe grupeve shumëpalëshe si Grupi i Kontaktit për Gazën.

Fidani vizitoi për herë të fundit Katarin në fillim të shkurtit, ndërsa Sheikh Mohammed, i cili është gjithashtu ministër i Jashtëm i Katarit, vizitoi Türkiyen në fillim të këtij muaji për të marrë pjesë në takimin mes Organizatës së Bashkëpunimit Islamik (OIC) dhe Grupit të Kontaktit për Gazën, të mbajtur në qytetin Antalya.

Takimi me Këshillin e Shurasë së Hamasit

Ministri Fidan u takua gjithashtu me Muhammad Ismail Darwish, kreun e Këshillit të Shurasë së Hamasit, dhe delegacionin e tij në Doha, njoftoi Ministria e Jashtme turke.

Burime diplomatike bënë të ditur se në takim u diskutua situata humanitare në Gaza dhe zhvillimet e fundit lidhur me negociatat për armëpushim.

Pala e Hamasit deklaroi se po vazhdon përpjekjet për një armëpushim të përhershëm.

Në takim u theksua gjithashtu se katastrofa humanitare, e shkaktuar nga bllokada dy mujore e Izraelit ndaj ndihmave për Gazën, kërkon një zgjidhje urgjente.

Ministri Fidan theksoi se përpjekjet e Türkiyes në platformat ndërkombëtare dhe në nivel bilateral për të vendosur paqen në këtë enklavë vazhdojnë me intensitet.