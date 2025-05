Gjysmëhëna e Kuqe Turke dërgon ndihma me veshmbathje për personat në nevojë në Maqedoninë e Veriut

Shpërndarja e pakove me ndihma në bashkëpunim me Kryqin e Kuq të Maqedonisë së Veriut, u zhvillua në rrethinën e qytetit të Strumicës, me pjesëmarrjen e ambasadorit turk në Shkup, Fatih Ulusoy.