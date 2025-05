Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, uroi përmes një postimi 572-vjetorin e çlirimit të Istanbulit.

Në një postim nga llogaria e tij në rrjetet sociale presidenti Erdoğan tha: "Gëzuar 572-vjetorin e çlirimit të Istanbulit, një nga epopetë më madhështore të historisë tonë. Me respekt, mirënjohje dhe falënderim kujtoj Fatih Sultan Mehmetin dhe ushtrinë e tij, të cilët i dhuruan këtë fitore kombit tonë duke mbyllur një epokë dhe duke hapur një epokë tjetër".

Erdoğani gjithashtu përfshiu një pamje që përshkruan çlirimin me hadithin (thënien) e Profetit Muhamed se "Istanbuli do të çlirohet patjetër. Komandanti që do ta çlirojë atë sa komandanti i mirë është, ajo ushtri sa ushtri e mirë është".