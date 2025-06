Airbus A350 për herë të parë në Shkup me fluturimet e Turkish Airlines më 19 dhe 27 korrik

Kjo ngjarje do të shënojë një moment historik për aviacionin e Maqedonisë së Veriut, kur një avion i tipit Airbus A350 do të aterojë dhe do të niset për herë të parë në dhe nga Aeroporti Ndërkombëtar i Shkupit.