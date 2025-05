Kina i dha mbështetje diplomatike Kopenhagenit të hënën, duke thënë se "respekton plotësisht sovranitetin dhe integritetin territorial të Danimarkës në çështjen e Groenlandës", vetëm disa ditë pasi Presidenti i ShBA-së, Donald Trump, përsëriti dëshirën e tij për ta blerë territorin autonom danez.

Ministri i Jashtëm kinez Wang Yi e bëri këtë vërejtje gjatë një takimi me homologun e tij danez Lars Lokke Rasmussen në Pekin.

Wang tha se Pekini "shpreson që Danimarka do të vazhdojë të mbështesë gjithashtu qëndrimin legjitim të Kinës për çështjet që kanë të bëjnë me sovranitetin dhe integritetin territorial të Kinës".

Ai tha se Kina është "e gatshme të punojë me Danimarkën për ta mbështetur hapjen e ndërsjellë, për të marrë zhvillimin e gjelbër si një nxitës kryesor dhe për të injektuar vrull të ri në bashkëpunimin praktik".

Duke shënuar 75 vjet lidhje diplomatike midis dy kombeve, Wang bëri thirrje gjithashtu për një angazhim më të ngushtë të nivelit të lartë, besim më të thellë politik dhe marrëdhënie më të forta Kinë-Danimarkë.

Që nga ditët e para të presidencës së tij, Trump ka folur vazhdimisht për blerjen e Groenlandës.

"Ne kemi nevojë për Groenlandën për sigurinë kombëtare dhe madje edhe për sigurinë ndërkombëtare", tha Trump gjatë një fjalimi në një seancë të përbashkët të Kongresit në mars.

“Po punojmë me të gjithë të përfshirët për ta arritur atë, por na duhet vërtet për sigurinë ndërkombëtare botërore, dhe mendoj se do ta arrijmë në një mënyrë ose në një tjetër; do ta arrijmë”, tha ai.