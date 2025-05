Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, tha se Ukraina dhe Rusia mund të nënshkruajnë një memorandum që do të përfshijë dispozita për një armëpushim, pas një bisede telefonike mes tij dhe homologëve të tij rus dhe amerikan një ditë më parë.

Të hënën, Presidenti i ShBA-së, Donald Trump, dhe Presidenti rus, Vladimir Putin, zhvilluan një bisedë telefonike më shumë se dy orëshe për të diskutuar përpjekjet për arritjen e një armëpushimi në luftën mes Rusisë dhe Ukrainës. Putin tha se gjatë bisedës kishte përcjellë se Moska do të propozojë dhe është e gatshme të punojë me Kievin për një memorandum lidhur me një marrëveshje paqeje të mundshme.

Putin përshkroi bisedën si “të hapur dhe thelbësore”, duke thënë gjatë një konference për shtyp në qytetin bregdetar të Soçit se të dy vendet duhet të tregojnë “dëshirën maksimale” për të arritur paqe dhe për të gjetur “kompromise” që i përshtaten njëra-tjetrës.

“Mund të ketë një memorandum përkatës në format bilateral, i cili më pas mund të çojë në një plan veprimi drejt përfundimit të luftës, domethënë drejt një marrëveshjeje të plotë. Ky memorandum, i mbështetur nga të dy vendet, do të përfshijë dispozita për armëpushim,” tha Zelenskyy për gazetarët në Kiev vonë të hënën.

Duke theksuar se përmbajtja e një memorandumi të tillë mes Rusisë dhe Ukrainës është ende e panjohur në këtë fazë, Zelenskyy tha se beson se nuk do të mbetet sekret nëse Moska e propozon atë dhe se Kievi do të jetë në gjendje të formulojë vizionin e tij sapo të marrë propozimet nga Rusia.

Zelenskyy tha se kishte dy biseda me homologun amerikan, njërën para telefonatës me Putin dhe një bisedë të gjatë pas saj, ku morën pjesë edhe udhëheqësit e Francës, Finlandës, Gjermanisë, Italisë dhe BE-së.

Ai përmendi se Trump e sheh si më të rëndësishme bisedat direkte mes Ukrainës dhe Rusisë, bazuar në kuptimin e tij.

“Në thelb, ai beson se është Rusia që duhet të japë sinjale të qarta si e shohin ata një armëpushim të mundshëm dhe hapat e ardhshëm, vizionin e tyre për procesin,” tha Zelenskyy.

Po konsiderohet një takim i nivelit të lartë që përfshin Ukrainën, Rusinë, ShBA-në, vendet e BE-së dhe Mbretërinë e Bashkuar për të mbyllur konfliktin në vazhdim. Ukraina po shqyrton vende të ndryshme të mundshme për bisedime paqeje me Rusinë, përfshirë Stambollin, Zvicrën dhe Vatikanin.

Të premten, qyteti turk i Istanbulit organizoi bisedime paqeje në nivel të lartë mes Rusisë dhe Ukrainës, të lehtësuara nga Türkiye, ku të dy palët ranë dakord të shkëmbejnë nga 1.000 robër lufte secila dhe të vazhdojnë negociatat për një armëpushim.

Zelenskyy ripërsëriti falënderimet e tij për Presidentin turk, Recep Tayyip Erdoğan, për organizimin e këtyre bisedimeve në Türkiye.

Ai gjithashtu mohoi se Ukraina do të tërheqë trupat e saj nga territori i saj dhe shtoi se detajet dhe datat për marrëveshjen e shkëmbimit të robërve, e arritur në Istanbul, po diskutohen tashmë midis Moskës dhe Kievin.