Shqipëria forcon kapacitetet energjitike, nënshkruhet marrëveshja për Parkun fotovoltaik në Belsh

Parku fotovoltaik, me kapacitet 50 MW, do të ofrojë energji për rreth 50 mijë qytetarë dhe do të kontribuojë në uljen e 50 mijë tonëve të CO2 çdo vit.