Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, dhe Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, mbërritën të martën në Japoni për një samit me Kryeministrin japonez, Shigeru Ishiba. Dy liderët evropianë e nisën vizitën e tyre në Japoni me një ndalesë në Ekspozitën Botërore 2025 në Osaka, përpara se të takohen me Ishiban në Tokio të mërkurën.

Gjatë samitit, pritet të shpallet një avancim i marrëdhënieve në nivelin e një “Aleance për Konkurrueshmëri BE-Japoni”, sipas agjencisë së lajmeve Kyodo News.

“BE-ja dhe Japonia do të vazhdojnë të bashkëpunojnë, duke mbrojtur rendin ndërkombëtar të bazuar në rregulla dhe tregtinë e lirë e të ndershme”, deklaroi Costa, në kontekstin e tarifave të njëanshme amerikane nën presidencën e Donald Trump.

“Japonia është partneri ynë më i afërt në Paqësor”, shtoi ai, duke përmendur mundësinë e një bashkëpunimi për një marrëveshje të lirë tregtare transpacifike që përfshin Japoninë, Mbretërinë e Bashkuar dhe 10 vende të tjera.

Sa i përket mbrojtjes, Costa tha se BE-ja do të forcojë bashkëpunimin e saj në siguri me Japoninë, duke marrë parasysh natyrën “të ndërlidhur” të sigurisë në Paqësor dhe në Evropë, sidomos në dritën e krizës në Ukrainë dhe mbështetjes së Koresë së Veriut për Moskën.

Pas samitit në Tokio, Costa dhe von der Leyen pritet të takohen me Presidentin kinez Xi Jinping në Pekin, të enjten.

Sipas të dhënave zyrtare të BE-së, në vitin 2024, vëllimi i tregtisë së mallrave mes BE-së dhe Japonisë arriti në 130.7 miliardë euro (rreth 137.9 miliardë dollarë).