Presidenti i ShBA-së Donald Trump tha të mërkurën se Rusia është e gatshme të nënshkruajë një traktat paqeje, por se bindja e Ukrainës për të rënë dakord me marrëveshjen është “më e vështirë nga sa e priste”.

"Unë mendoj se kemi një marrëveshje me Rusinë. Duhet të arrijmë një marrëveshje me Zelensky dhe shpresoj se do ta bëjmë këtë. Mendova se do të ishte më e lehtë të arrijmë një marrëveshje me Zelensky. Deri më tani ka qenë më e vështirë. Por mirë, kjo është mirë," tha Trump në një deklaratë në Shtëpinë e Bardhë.

"Unë mendoj se kemi një marrëveshje nga të dyja palët. Shpresoj që ta zbatojnë atë, sepse dua të shpëtoj jetë. Ne shpenzojmë shumë para, por kjo ka të bëjë me njerëzimin", shtoi ai.

Më herët gjatë ditës, Trumpi e kritikoi Zelenskyn për një deklaratë që bëri në një konferencë shtypi të martën, në të cilën ai përjashtoi çdo mundësi që Kievi ta njohë pushtimin e Rusisë të gadishullit të Krimesë.

"Kjo deklaratë është shumë e dëmshme për negociatat e paqes me Rusinë, duke pasur parasysh se Krimea u humb shumë vite më parë, kur Barack Obama ishte president, dhe nuk është më temë bisede. Askush nuk po i kërkon Zelenskyt që ta njohë Krimenë si territor rus, por nëse ai e dëshiron atë, pse nuk luftuan për të njëmbëdhjetë vjet më parë, kur iu dorëzua Rusisë pa asnjë të shtënë?”, ka shkruar Trump në rrjetet sociale.

Kur u pyet nga gazetarët nëse marrëveshja që ai tha se Rusia do të pranonte përfshinte njohjen e sovranitetit rus mbi Krimenë, Trump u përgjigj në mënyrë të paqartë: "Gjithçka është në rregull".

"Shiko, unë dua vetëm që lufta të përfundojë. Nuk më intereson. Nëse të dyja palët janë të kënaqura dhe nënshkruajnë marrëveshjen, kjo është gjëja më e rëndësishme. Unë nuk kam një të preferuar. Dua vetëm një marrëveshje. Dua që të shpëtohen jetë", tha ai.

Ai shtoi se ishte "e mundur" që ai të takohej me presidentin rus Vladimir Putin në mes të majit, gjatë një vizite në Arabinë Saudite, por tha se "me shumë mundësi nuk do të ndodhë atëherë".

"Unë mendoj se do të takohemi së shpejti pas kësaj," tha ai.