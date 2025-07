Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, në lidhje me negociatat për anëtarësimin e vendit në Bashkimin Evropian (BE), ka deklaruar se arritjet e muajve të fundit kanë ecur me një ritëm të paprecedent.

Kryeministri Rama ka ndarë në rrjetet sociale fjalën e mbajtur në Parlamentin Evropian nga Komisarja për Zgjerim e Bashkimit Evropian (BE), Marta Kos, e cila konfirmon se “negociatat e pranimit midis Shqipërisë dhe BE-së po përparojnë me një ritëm të paprecedent”.

"Komisarja Evropiane për Zgjerimin, Marta Kos, ka vlerësuar përparimin e Shqipërisë në negociatat për anëtarësim në BE, ku arritjet e muajve të fundit kanë ecur me një ritëm të paprecedent, me objektivin për ta arritur përmbylljen e kapitujve deri në vitin 2027", ka shkruar Rama.

Disa ditë më parë, komisarja Kos deklaroi se negociatat e anëtarësimit midis Shqipërisë dhe BE-së po përparojnë me një ritëm të paparë.

Shqipëria është vend kandidat për anëtarësimin në BE që nga viti 2014 dhe aktualisht ka hapur disa kapituj në negociatat për anëtarësim.