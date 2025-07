Në provincën jugore siriane Suwayda, përplasjet midis fiseve arabe beduine dhe grupeve të armatosura druze janë përshkallëzuar, pavarësisht njoftimit të armëpushimit.

Më herët, presidenca siriane njoftoi një armëpushim gjithëpërfshirës dhe të menjëhershëm pas ditëve të trazirave në provincën jugore Suwayda.

Presidenca u bëri thirrje të gjitha palëve “të zbatojnë plotësisht këtë vendim, të ndalojnë menjëherë të gjitha operacionet luftarake në të gjitha zonat, të sigurojnë mbrojtjen e civilëve dhe të garantojnë shpërndarjen e papenguar të ndihmës humanitare”.

Ajo paralajmëroi se "çdo shkelje e këtij vendimi do të konsiderohet një shkelje e hapur e sovranitetit kombëtar dhe do të përballet me masat e nevojshme ligjore sipas kushtetutës dhe ligjeve në fuqi".

Presidenca gjithashtu u bëri thirrje të gjithëve "të lejojnë shtetin sirian, institucionet e tij dhe forcat e hapësirës të zbatojnë me përgjegjësi këtë armëpushim, duke siguruar stabilitet dhe duke i dhënë fund gjakderdhjes".

Më 13 korrik, shpërthyen përleshjet midis fiseve arabe beduine dhe grupeve të armatosura druze në Suwayda. Dhuna u përshkallëzua dhe pasuan sulmet ajrore izraelite, duke përfshirë edhe pozicionet ushtarake siriane dhe infrastrukturën në Damask. Izraeli përmendi "mbrojtjen e komuniteteve druze" si pretekst për sulmet e tij.

Ndërkohë, ambasadori i ShBA-së në Ankara, Tom Barrack, tha gjithashtu se Izraeli dhe Siria kanë rënë dakord për një armëpushim.