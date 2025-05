Universiteti i Harvardit paditi administratën Trump të hënën pasi qeveria federale anuloi më shumë se 2 miliardë dollarë fonde për shkollën elitare.

“Gjatë javës së kaluar, qeveria federale ka ndërmarrë disa veprime pas refuzimit të Harvardit për të përmbushur kërkesat e saj të paligjshme”, tha presidenti Alan Garber në një deklaratë.

“Momente më parë, ne ngritëm një padi për të ndaluar ngrirjen e financimit sepse është i paligjshëm dhe përtej autoritetit të qeverisë”, shtoi Garber.

Sipas padisë, administrata Trump akuzohet për veprim të "paligjshëm" pasi shkel të drejtat e Amendamentit të Parë, por edhe ligjet dhe rregulloret federale.

"Qeveria përdori kërcënimin e mbajtjes së fondeve federale në një përpjekje për të detyruar Harvardin të përputhet me përzierjen e preferuar të qeverisë së pikëpamjeve dhe ideologjive," tha ai.

Harvard është universiteti i parë i madh që kundërshton hapur direktivat e administratës, për të cilat zyrtarët e Trump thanë se janë për të luftuar antisemitizmin pas protestave të kampusit në lidhje me luftën brutale të Izraelit në Gaza.

Administrata po synon gjithashtu programet e diversitetit, barazisë dhe përfshirjes (DEI), të cilat i quajti "diskriminim të paligjshëm dhe imoral".

Ndërsa administrata Trump pretendon se qëllimi i saj është të luftojë antisemitizmin, Garber tha se ai, si hebre dhe amerikan, e di "shumë mirë" se ka "shqetësime të vlefshme" për rritjen e antisemitizmit.

"Harvardi e merr seriozisht këtë punë. Ne do të vazhdojmë të luftojmë urrejtjen me urgjencë....Përpara se të ndërmarrim veprime ndëshkuese, ligji kërkon që qeveria federale të angazhohet me ne për mënyrat se si po luftojmë dhe do të vazhdojmë të luftojmë antisemitizmin," shtoi ai.