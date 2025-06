Ministria e Tregtisë e Türkiyes tha të mërkurën se Axhenda Pozitive në marrëdhëniet tregtare me BE-në po zgjerohet, gjë që është reflektuar në shifrat tregtare midis dy palëve.

Ministri turk i Tregtisë, Omer Bolat, dhe Komisioneri i Tregtisë i BE-së, Marosh Shefçoviq, u takuan në Paris në Takimin e Këshillit Ministror të Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (OECD), thuhet në një deklaratë të ministrisë.

Sipas deklaratës, gjatë takimit, zhvillimet e fundit në tregtinë globale dhe mundësitë për bashkëpunim të mëtejshëm midis Türkiyes dhe BE-së brenda fushëveprimit të Unionit Doganor përballë këtyre zhvillimeve, çështjet në axhendën e tregtisë dypalëshe, si dhe pritjet dhe kërkesat e botës sonë të biznesit, duke përfshirë vështirësitë e përjetuara në proceset e vizave Shengen të BE-së, u diskutuan në të gjitha aspektet.

Në këtë kuadër, u ra dakord që takimi i dytë i mekanizmit të Dialogut Tregtar të Nivelit të Lartë midis Türkiyes dhe BE-së do të mbahet më 1 korrik 2025 në Ankara me pjesëmarrjen e botës së biznesit dhe organizatave të shoqërisë civile, me qëllim që të diskutohen në detaje të gjitha çështjet që lidhen me marrëdhëniet dypalëshe dhe të diskutohen propozime konkrete për bashkëpunim dhe zgjidhje.

U diskutuan gjithashtu pikat e rendit të ditës të mekanizmit të “Dialogut Tregtar”, i cili është institucionalizuar në nivel ministror midis BE-së dhe Türkiyes.

Gjatë takimit, u theksua gjithashtu rëndësia e veprimit të koordinuar të ekonomive të BE-së dhe Türkiyes përballë mjedisit të ndryshimit dhe pasigurisë në ekonominë dhe tregtinë globale dhe tendencave në rritje proteksioniste, si dhe vendosmëria për të përmirësuar integrimin dypalësh.

Përveç kësaj, u konfirmua reciprokisht se është bërë përparim i konsiderueshëm në kapërcimin e barrierave të ndërsjella në tregti me BE-në në 2 vitet e fundit dhe se janë ndërmarrë shumë hapa pozitivë drejt azhurnimit të Unionit Doganor.

Sipas deklaratës, përpjekjet e përbashkëta do të vazhdojnë me BE-në për të rritur dialogun në fushën e tregtisë dhe ekonomisë, i cili është forcuar në përputhje me qëllimet e përbashkëta të përcaktuara në takimin midis Presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan dhe Presidentes së Komisionit të BE-së Ursula Von Der Leyen në Ankara në dhjetor të vitit të kaluar.

Në njoftim thuhet se tregtia dypalëshe, e cila ndjek një kurs të ekuilibruar midis BE-së dhe Türkiyes në bazë të integrimit të fortë të vendosur me Unionin Doganor, është rritur me 55 për qind në 5 vitet e fundit dhe ka arritur një vëllim prej 220 miliardë dollarësh deri në fund të vitit 2024, ndërsa pjesa e BE-së në eksportet e Türkiyes u rrit në 43.5 për qind në 5 muajt e parë të vitit 2025.