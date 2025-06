Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy ka deklaruar se pret të zhvillojë një “bisedë të rëndësishme” me Presidentin e ShBA-së Donald Trump në margjinat e samitit të G7-ës që do të mbahet më 15–17 qershor, me synim avancimin e diskutimeve për një paketë të gjerë sanksionesh kundër Rusisë.

“Kjo paketë sanksionesh (projektligji Graham-Blumenthal) është shumë e rëndësishme për ne. Ne e kemi diskutuar, ata kanë ardhur tek ne, ne jemi shumë pozitivë në këtë drejtim. Dhe jemi vërtet mirënjohës për këtë”, tha Zelenskyy të enjten në një konferencë të përbashkët për shtyp me ministrin gjerman të Mbrojtjes, Boris Pistorius.

Megjithatë, ai theksoi se vendimi përfundimtar i takon Trumpit.

“Pres që të kemi një bisedë në samitin e G7-ës. Dhe shpresoj shumë që, nëse deri atëherë nuk merren vendimet e duhura, të paktën do të kem një kuptim më të qartë për sa afër jemi me këtë vendim”, u shpreh ai, duke shtuar se koordinimi me partnerët e BE-së për sanksionet mbetet thelbësor.

Presidenca ukrainase konfirmoi më herët se shpreson të organizojë një takim dypalësh mes Zelenskyyt dhe Trumpit gjatë samitit. Takimi i tyre i fundit ndodhi më 26 prill në Vatikan, gjatë ceremonisë së varrimit të Papa Françeskut, ku ata diskutuan për sanksionet, bashkëpunimin për mbrojtjen ajrore dhe një marrëveshje për burimet nëntokësore të Ukrainës.

Në fillim të prillit, senatorët amerikanë Lindsey Graham dhe Richard Blumenthal prezantuan një projektligj dypartiak që parashikon sanksione të ashpra ndaj Rusisë nëse ajo refuzon të ndjekë një paqe të qëndrueshme me Ukrainën.

Paketa përfshin masa si: tarifë 500% për importet nga vendet që blejnë energji dhe mallra të tjera nga Rusia.

Graham deklaroi së fundmi se projektligji ka mjaftueshëm mbështetje në Kongres për të anashkaluar një veto të mundshme presidenciale, ndërsa raporte mediatike tregojnë se Shtëpia e Bardhë ka kërkuar zbutjen e disa dispozitave të ligjit.

Projektligji pritet të paraqitet në Senat së shpejti.