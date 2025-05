Kryeministri kanadez, Mark Carney, ka deklaruar se presidenti i SHBA-së, Donald Trump, “respektoi sovranitetin e Kanadasë” gjatë një telefonate midis dy liderëve.

Në një konferencë për media në Montreal, Carney tha se diskutimi i tyre ishte konstruktiv dhe synonte avancimin e lidhjeve dypalëshe, duke shtuar “fryma e thirrjes ishte e përzemërt dhe e fokusuar në përparimin dhe kjo është arsyeja pse kishit disa gjëra”.

I pyetur në lidhje me komentet e përsëritura të Trumpit për ta bërë Kanadanë shtetin e 51-të të SHBA-së, Carney tha se "presidenti respektoi sovranitetin e Kanadasë sot, si në komentet e tij private ashtu edhe publike".

Ai theksoi se të dyja palët ranë dakord të zhvillojnë një "diskutim gjithëpërfshirës mbi partneritetin tonë më të gjerë të sigurisë ekonomike" dhe të zhvillojnë "diskutime intensive midis ministrave tanë".

Kryeministri kanadez pranoi një ndryshim në marrëdhëniet Kanada-SHBA, duke theksuar: "Ne duhet të sigurojmë që Kanadaja të mund të ketë sukses në një botë drastike të ndryshme. Marrëdhënia e vjetër që kishim me SHBA-në, të bazuar në integrimin e thelluar të ekonomive tona dhe bashkëpunimin e ngushtë të sigurisë dhe ushtarak, ka përfunduar."

Ai theksoi se presidenti amerikan nuk sinjalizoi ndonjë lehtësim të menjëhershëm të tarifave gjatë bisedës së tyre.

"Presidenti nuk tregoi një tërheqje të tarifave për makinat, çelikun ose aluminin gjatë telefonatës", tha Carney.

Ai po ashtu theksoi ndryshimet më të gjera ekonomike nën administratën e Trumpit.

“Presidenti po synon të ketë një transformim mjaft domethënës të ekonomisë amerikane. Riatdhesimi i një sërë aktivitetesh, domosdoshmërisht, një numër industrish do të ristrukturohen. Dhe kjo do të sjellë disa fërkime në atë ekonomi. Mund të sjellë një inflacion. Mund të sjellë, me gjasë, një rritje të ngadaltë”, tha ai.

Carney theksoi se diskutimet konstruktive mes dy vendeve do të ishin të dobishme për të dyja ekonomitë.