Në një rishikim të plotë të sistemit zgjedhor të Mbretërisë së Bashkuar, qeveria ka njoftuar planet për t'u dhënë 16 dhe 17-vjeçarëve të drejtën për të votuar në të gjitha zgjedhjet në Mbretërinë e Bashkuar.

Në një dokument të ri strategjik, qeveria e Mbretërisë së Bashkuar tha se kjo është pjesë e një përpjekjeje më të gjerë për të modernizuar demokracinë, për të rritur pjesëmarrjen dhe për të rivendosur besimin publik në politikë.

Ndryshimi e afron pjesën tjetër të Mbretërisë së Bashkuar me Skocinë dhe Uellsin, ku 16-vjeçarët tashmë mund të votojnë në zgjedhjet lokale dhe të decentralizuara.

Reformat janë një premtim kyç sipas "planit për ndryshim" të qeverisë.

"Ne po ndërmarrim veprime për të shembur barrierat ndaj pjesëmarrjes dhe për të përmbushur angazhimin tonë në manifest për t'u dhënë 16-vjeçarëve të drejtën për të votuar", tha në një deklaratë zv.kryeministrja e Mbretërisë së Bashkuar, Angela Rayner.

Sipas strategjisë së re, rregullat e identifikimit të votuesve do të zbuten, me kartat bankare të lëshuara në Mbretërinë e Bashkuar të shtuara në listën e identifikimeve të pranueshme. Dokumentet digjitale të identifikimit, të tilla si Karta e Veteranit dhe patentat e drejtimit, do të lejohen gjithashtu kur të jenë të disponueshme.

Një certifikatë digjitale e autoritetit të votuesve do të futet për të përmirësuar qasjen dhe për të ulur kostot.

Një sistem më i automatizuar i regjistrimit të votuesve do të thjeshtojë regjistrimet dhe do të zvogëlojë dyfishimin në të gjitha shërbimet qeveritare.

"Duke përmbushur angazhimin tonë në manifest për të zgjeruar të drejtën e votës për 16 dhe 17-vjeçarët, ne po bëjmë një hap përpara në rivendosjen e besimit publik", tha në një deklaratë ministrja e Mbretërisë së Bashkuar për Demokracinë, Rushanara Ali.

Përpjekjet për të mbrojtur demokracinë e Mbretërisë së Bashkuar nga ndërhyrjet e huaja janë gjithashtu thelbësore për reformat. Rregullat e reja do të mbyllin boshllëqet ligjore që më parë lejonin donacionet politike përmes kompanive fiktive.

Partitë politike do të duhet të kryejnë kontrolle "Njihni donatorin tuaj" për donacionet mbi 500 sterlinë (670 dollarë).

Komisioni zgjedhor do të ketë të drejtë të lëshojë gjoba deri në 500 mijë sterlinë për shkelje të ligjeve të financimit politik.

Këto reforma vijnë mes shqetësimeve në rritje mbi financimin politik digjital.

Në muajin maj, lideri i partisë Reform UK, Nigel Farage, në një konferencë për kriptomonedha në Las Vegas njoftoi se partia e tij do të fillojë të pranojë donacione në bitcoin dhe kriptomonedha të tjera.