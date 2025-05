Tradita e daullexhinjve të Ramazanit, e njohur si “Mesaharati”, vazhdon me Muhammad ed-Dahsanin, i cili në kryeqytetin egjiptian Kajro po sjell një ndjesi unike në ritual duke zbukuruar me drita LED veten, së bashku me kalin dhe daullen e tij.

Daullexhiu i Ramazanit me drita LED, me bazë në zonën Dikirnis në veri të Kajros, këtë vit po zgjon njerëzit në vaktin e syfyrit gjatë muajit të Ramazanit.

Derisa ai bën xhiron nëpër rrugicat e Kajros, fëmijët me padurim mblidhen rreth tij, të tërhequr nga paraqitja e tij e ndritshme dhe tingulli i përjetshëm i daulles së tij.

Performanca e ed-Dahsanit jo vetëm që sjell një frymë festive, por gjithashtu mban gjallë këtë traditë të rëndësishme kulturore të transmetuar ndër breza.