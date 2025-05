Raundi i dytë dhe i tretë i votimit në Konklavë që filloi dje në mbrëmje dhe vazhdoi mëngjesin e sotëm për ta zgjedhur Papën e ri të Kishës Katolike, përfundoi pa sukses dhe tymi i zi u ngrit nga oxhaku në majë të Kapelës Sistine.

Pas vdekjes së Papa Françeskut, udhëheqësit të fundit shpirtëror të katolikëve më 21 prill, ka filluar procesi zgjedhor për ta zgjedhur Papën e 267-të të Kishës Katolike, e cila ka 1,4 miliard anëtarë në të gjithë botën. Sot në mëngjes janë zhvilluar raundi i dytë dhe i tretë për zgjedhjen e Papës.

Kardinalët, klerikët me rangun më të lartë pas Papës, hynë përsëri në Kapelën Sistine në mëngjes dhe votuan dy herë. Meqenëse asnjë kardinal nuk mori shumicën prej dy të tretash, ose të paktën 89 vota, në asnjërin votim, Papa nuk u zgjodh dhe nga oxhaku i Kapelës Sistine u ngrit tym i zi, siç ndodhi dje.

133 kardinalët e Kishës Katolike që janë nën moshën 80-vjeç do të zhvillojnë dy seanca të tjera këtë pasdite. Rezultatet e këtyre votimeve do të shpallen sonte në mbrëmje, përsëri me tym që do të ngrihet nga oxhaku i Kapelës Sistine.

Nëse shfaqet tym i zi, kjo do të thotë se Papa nuk është zgjedhur në votim, ndërsa tymi i bardhë përfaqëson zgjedhjen e Papës.

Ndërkohë, Dekani i Këshillit të Kardinalëve, kardinali Giovanni Battista Re, i cili nuk mundi të merrte pjesë në Konklavë në Kapelën Sistine sepse ishte mbi 80-vjeç, bëri një deklaratë në qytetin e Pompeit, duke treguar se së shpejti mund të ketë një vendim në Konklavën që po zhvillohet.