Të paktën katër anëtarë të ushtrisë pakistaneze u plagosën në një sulm me dron indian në qytetin verilindor të Lahores të mërkurën, ndërsa ushtria tha se kishte rrëzuar 25 dronë që nga mbrëmë.

Marrëdhëniet me Publikun Ndër-Shërbime, krahu mediatik i Ushtrisë së Pakistanit, tha në një deklaratë se forcat e armatosura "deri më tani" kanë rrëzuar 25 dronë Harop të prodhuar në Izrael "duke përdorur kundërmasa si të lehta (teknike) ashtu edhe të forta (të bazuara në armë).

Më parë, duke informuar gazetarët në qytetin garnizon të Rawalpindi, gjenerallejtënant Ahmad Sharif Chaudhry tha se India "edhe një herë" shkeli hapësirën ajrore të Pakistanit gjatë natës ndërmjet të mërkurës dhe të enjtes, ndërsa dërgoi një duzinë dronësh inteligjence, mbikëqyrjeje dhe zbulimi.

Ai tha se dronët Harop "u rrëzuan nga forcat pakistaneze në Lahore, Karaçi, Rawalpindi, Bahawalpur, Attock, Ghotki, Gujranwala, Chakwal dhe qytete të tjera".

Pamjet e transmetuara në mediat lokale treguan personelin e sigurisë duke mbledhur rrënojat e dronëve të rrëzuar në pjesë të ndryshme të vendit.

Nju Delhi ende nuk kishte reaguar zyrtarisht ndaj deklaratës së Islamabadit mbi inkursionet me dronë deri në kohën e publikimit të këtij lajmi.

Një civil u vra në rrethin Ghotki të provincës jugore Sindh, shtoi ai.

Sirenat u dëgjuan në disa pjesë të kryeqytetit, Islamabad, si pjesë e ushtrimeve të mbrojtjes civile, tha një zyrtar sigurie në kushte anonimiteti.

Zhvillimet e fundit vijnë ndërsa tensionet midis dy fqinjëve bërthamorë kanë qenë të larta pasi India nisi sulme në disa qytete në Pakistan dhe Kashmirin e administruar nga Pakistani.

Të paktën 31 persona u vranë dhe 57 të tjerë u plagosën në sulmet me raketa dhe të shtënat ndërkufitare përgjatë Vijës së Kontrollit në Kashmirin e administruar nga Pakistani, sipas ushtrisë pakistaneze.

Në hakmarrje ndaj sulmeve me raketa indiane në atë që New Delhi i quajti "nëntë vende terroriste", Pakistani tha se rrëzoi pesë avionë luftarakë indianë dhe një dron luftarak. Nuk ka asnjë reagim zyrtar nga New Delhi për rrëzimin e avionëve indianë.

Sipas Ministrisë së Jashtme indiane, 13 persona u vranë në të shtënat ndërkufitare përgjatë Linjës së Kontrollit, një kufi de facto që ndan rajonin e diskutueshëm të Himalajeve midis dy rivalëve të përbetuar.

59 persona të tjerë u plagosën, tha ministria të enjten.

Një ushtar indian u vra gjithashtu përgjatë Linjës së Kontrollit, tha ushtria indiane të mërkurën në mbrëmje.