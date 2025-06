Vështirësitë e vazhdueshme të Evropës në siguri dhe mbrojtje rrjedhin nga një "verbëri strategjike" në perceptimin e saj për Türkiyen, thotë një ligjvënës i lartë turk, duke paralajmëruar se ky dështim në fund të fundit është vetë-dëmtues.

Fuat Oktay, kreu i Komisionit të Punëve të Jashtme të Parlamentit Turk dhe një deputet nga Partia për Drejtësi dhe Zhvillim (AK Parti), partia në pushtet, thotë se mangësitë aktuale ushtarake dhe ankthi i përhapur në Evropë janë rezultate të drejtpërdrejta të kësaj perspektive strategjike të gabuar.

"Shkalla e mangësisë ushtarake dhe atmosfera aktuale e panikut në Evropë janë rezultat i kësaj verbërie strategjike", tha Oktay për transmetuesin turk TRT Haber të hënën, gjatë vizitës së tij në zyrën e TRT World në Londër, në kuadër të Samitit të Evropës Concordia, një takim i nivelit të lartë të politikëbërësve.

Ai theksoi se ky gjykim i gabuar është veçanërisht i dukshëm nga Ankaraja, duke vënë në dukje se si roli i Türkiyes në sigurinë evropiane shpesh nënvlerësohet pavarësisht rëndësisë së tij.

Oktay përshkroi se kërcënimet ndaj sigurisë sot shtrihen përtej agresionit ushtarak konvencional.

“Kërcënimet nuk burojnë vetëm nga sulmet ushtarake në një dimension, por kanë edhe dimensione të ndryshme, siç janë terrorizmi, sulmet kibernetike dhe migrimi ndërkombëtar”, thotë ai.

Sipas Oktay, Evropa duhet ta braktisë idenë e të qenit qendra e botës nëse shpreson të kapërcejë sfidat e saj aktuale.

“Ne donim t’i përcillnim mesazhin Evropës se nuk duhet ta shohë veten si qendër të botës”, thotë ai. “Ne shpjeguam se ajo mund të dalë nga kjo verbëri strategjike kur e sheh veten si pjesë të botës, jo si qendër... dhe se nga kjo perspektivë, Türkiye është në një pozicion më të sigurt për sa i përket sigurisë evropiane.”

Ai nënvizoi se shoqëria shumëfetare dhe shumëperspektive e Türkiyes mund t’i shtonte forcë të konsiderueshme Evropës nëse do të integrohej më mirë në kuadrin e sigurisë në zhvillim të kontinentit.

“Zëri i të pazëshmëve”

Ai gjithashtu shkëmbeu urime për Kurban Bajramin me stafin dhe vlerësoi punën e TRT World, duke e përshkruar atë si një përfaqësues kyç të Türkiyes në peizazhin mediatik ndërkombëtar.

Në një deklaratë pas vizitës, ai tha: “Duke vizituar zyrën e TRT World në Londër, e cila përfaqëson Türkiyen, zërin e të pazëshmëve në terren, patëm mundësinë të festonim Bajramin me stafin dhe të shprehnim mirënjohjen në emër të kombit tonë.”

Oktay theksoi se misioni i TRT World shkon përtej transmetimit, duke shërbyer si një platformë e fuqishme për të përcjellë perspektivat e Türkiyes jashtë vendit.

“Të bësh zërin e kombit tonë të dëgjohet në të gjithë botën nuk është vetëm një detyrë, por një përgjegjësi historike. Ne krenohemi me institucione si TRT World që mbajnë me krenari flamurin tonë dhe me vendosmëri ia paraqesin kauzën e ligjshme të kombit tonë publikut global.”

Ai i uroi ekipit suksese të mëtejshme dhe premtoi mbështetje të vazhdueshme për të forcuar aftësitë globale të komunikimit të Türkiyes.