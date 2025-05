Ne mund t’i hapim të gjithë kapitujt me Shqipërinë këtë vit, deklaroi Komisionerja për Zgjerimin e Bashkimit Evropian, Marta Kos.

Komisionerja Kos u shpreh se “sot zgjerimi është vërtet ndryshe nga sa ishte pesë vjet më parë”.

“Për vendet kandidate nga Ballkani Perëndimor, në krahasim me Moldavinë dhe Ukrainën, ekziston një vizion i ri dinamik i Bashkimit Evropian për të përshpejtuar procesin e anëtarësimit. Nga ana tjetër, ne gjithashtu përjetojmë, veçanërisht përmes planit të rritjes, një lloj presioni të kolegëve midis vendeve, veçanërisht në Ballkanin Perëndimor. Dhe pastaj kemi dallime. Për shembull, Shqipëria, ju e dini që ishte së bashku me Maqedoninë e Veriut. Tani, që nga shkëputja, Shqipëria po bën një përparim vërtet të mirë”, u shpreh Kos.

Komisionerja theksoi se “për fat të keq, nuk mund ta them këtë për Bosnjë dhe Hercegovinën. Nuk mund të fillojmë as të përfshihemi në planin e rritjes sepse nuk e kemi marrë agjendën e reformës ose ata nuk janë në gjendje të emërojnë kryenegociatorin. Pra, gjërat që janë kaq normale ose të lehta në vende të tjera, në BeH, veçanërisht në këtë krizë institucionale, është shumë më e vështirë. Kthehem tek pyetja juaj. Ato nuk do të mbeten pas. Ne jemi fuqimisht të përkushtuar për t’i sjellë ato në Bashkimin Evropian. Por sigurisht, ne do t’i përmbahemi meritave dhe do të shohim. Dhe ne jemi vërtet të përfshirë fuqishëm në çështjet dypalëshe, të cilat janë mjaft të shumta atje”.

Gjatë intervistës, Kos pohon se vetëm Bashkimi Evropian mund t’i sjellë vendet kandidate në BE.

“Askush tjetër pasi është një përgjegjësi e madhe. Dhe ka të bëjë gjithashtu me besueshmërinë tonë. Kjo është arsyeja pse ne nuk mund të humbasim asnjë nga vendet kandidate…”, shtoi ajo.

“Vizioni i qeverisë shqiptare, të cilën ne e mbështesim, është përfundimi i negociatave deri në fund të 2027. Pra, një vit më vonë dhe më pas do të thotë se Shqipëria mund të bëhet anëtare. Le të themi edhe nëse duam tre vjet deri në vitin 2030. Dhe mendoj se kjo është një perspektivë shumë realiste”, tha Komisionerja për Zgjerimin e Bashkimit Evropian, Marta Kos.