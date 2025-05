Presidenti i Türkiyes paralajmëroi të martën se vendi i tij do të kundërshtojë çdo përpjekje për të penguar Sirinë në arritjen e paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm, duke ritheksuar mbështetjen e vazhdueshme për qeverinë siriane.

“Kushdo që përpiqet të pengojë Sirinë në arritjen e paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm, e them hapur, do të na gjejë përballë, së bashku me qeverinë siriane”, deklaroi Recep Tayyip Erdoğan pas mbledhjes së kabinetit në kryeqytetin Ankara.

“Ashtu siç nuk lejuam ndarjen e Sirisë përmes një korridori terrorist, nuk do të lejojmë as ndarjen e këtij vendi përmes korridoreve të tjera”, paralajmëroi Erdoğan.

“Nuk ka më kthim pas në periudhën para 8 dhjetorit në Siri. Me revolucionin e 8 dhjetorit ka nisur një epokë e re në vend. Në vend që të testojnë kufijtë e durimit të Türkiyes në Siri, disa aktorë duhet të vlerësojnë miqësinë e Türkiyes, të sillen si një shtet, jo si një grup (terrorist)”, shtoi ai.

Lideri turk rikonfirmoi gjithashtu se Türkiye do të vazhdojë t’i japë përparësi drejtësisë, paqes dhe diplomacisë, në një kohë kur tensionet po përshkallëzohen dhe po shfaqen kriza të reja.