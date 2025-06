Kreu i Komunikimit pranë Presidencës, Fahrettin Altun, njoftoi se çështja e Qipros për Türkiyen nuk është vetëm një temë politike e jashtme, por një kauzë kombëtare dhe çështje vëllazërie.

Në kryeqytetin e Republikës Turke të Qipros së Veriut (RTQV), Lefkosha, u organizua një panel me temën "Çelësi i Zgjidhjes në Qipro: Dy Shtete Sovrane të Barabarta".

Sipas një deklarate nga Kreu i Komunikimit, Fahrettin Altun, i cili iu drejtua pjesëmarrësve përmes një mesazhi video, për Türkiyen, çështja e Qipros nuk është thjesht një çështje politike e jashtme, por një kauzë kombëtare dhe një çështje vëllazërie që është ngulitur në zemrat e njerëzve.

Altun kujtoi se populli turk i Qipros ka qenë viktimë e politikave shtypëse, përjashtuese dhe dhunës nga pala grekoqipriote, e cila ndjekte ëndrrën e ENOSIS-it dhe planet e spastrimit etnik, duke përjetuar vuajtje të mëdha.

Pasi u shterën të gjitha rrugët politike dhe diplomatike, Republika e Türkiyes realizoi më 20 korrik 1974 Operacionin e Paqes në Qipro, duke përdorur të drejtën e saj garantuese sipas së drejtës ndërkombëtare. Ky operacion për popullin turk të Qipros përfaqëson një pikë kthese, duke hapur dyert e paqes dhe qetësisë.

Në vitet që pasuan, populli turk i Qipros u angazhua sinqerisht në përpjekjet për zgjidhje federative dhe ruajti qëndrimin e tij për paqe, por qëndrimi mosdakordues i palës greke e la gjithmonë vullnetin dhe mirëkuptimin e tyre pa përgjigje.

Megjithëse në 2004 pala turke votoi "po" me 65 për qind për Planin Annan, pala greke votoi "jo" me 76 për qind, duke sabotuar sërish paqen. Përkundër kësaj të vërtete të qartë, Bashkimi Evropian pranoi palën greke njëanshëm, praktikisht duke shpërblyer sabotimin e paqes.

Altun theksoi se tani duhet të flitet për një zgjidhje të re për Qipron, dhe Türkiye e shpreh qartë dhe vendosmërisht vizionin e saj për një zgjidhje me dy shtete, që nënkupton njohjen e sovranitetit dhe statusit të barabartë ndërkombëtar të popullit turk të Qipros.

"Türkiye do të vazhdojë të japë çdo mbështetje të nevojshme"

Në këtë kuadër, Altun theksoi rëndësinë e thirrjes së Presidentit Recep Tayyip Erdoğan në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së për njohjen ndërkombëtare të Republikës Turke të Qipros së Veriut dhe shtoi:

"Më 3 maj 2025, gjatë vizitës së tij në RTQV, Presidenti ynë riafirmoi me vendosmëri se do të vazhdojmë përpjekjet tona për njohjen e RTQV-së dhe se nuk do ta lëmë kurrë atë vetëm apo të pambështetur.

Gjatë kësaj vizite u inaugurua Kompleksi Republikan i RTQV-së me pjesëmarrjen e Presidentit, i cili është një simbol i pavarësisë dhe sovranitetit të popullit turk të Qipros, si dhe i pranisë legjitime dhe të qëndrueshme në ishull."

Altun përmendi gjithashtu se TEKNOFEST, një nga pasqyrat kryesore të nismës kombëtare të teknologjisë së Türkiyes, u organizua në këtë vend vëlla dhe kjo tregon edhe një dimension tjetër të mbështetjes së Türkiyes për RTQV-në. Ai theksoi gjithashtu rëndësinë e Samitit joformal të Organizatës së Shteteve Turke në Budapest më 20-21 maj 2025, ku u theksua se RTQV-ja është pjesë e pandashme e botës turke.

Altun nënvizoi se populli turk i Qipros ka një histori të gjatë, një vullnet të pathyeshëm dhe një të ardhme me dinjitet në këtë rajon, dhe shtoi se Republika e Türkiye e konsideron kauzën e drejtë të Republikës Turke të Qipros së Veriut si të vetën dhe do të vazhdojë të ofrojë çdo mbështetje të nevojshme.